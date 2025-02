Los barones justificarán el plante a Montero con el perdón de la deuda por la infrafinanciación

Los 11 gobiernos autonómicos del PP defenderán hoy al unísono en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una solución «verdadera» y «eficaz» para paliar la infrafinanciación que padecen «todas» las comunidades con una reforma del sistema financiación que no aguanta ya el paso del tiempo y que debía haberse renovado hace más de una década. También denunciarán el intento del Gobierno de desviar la atención con una quita de deuda «que no soluciona el problema de infrafinanciación que sufren las regiones, porque lo único que se ha hecho es trasvasar la deuda al Estado, pero el agujero en las cuentas seguirá siendo el mismo, al igual que la imposibilidad para financiarse en los mercados internacionales de estas regiones», explicaron a LA RAZÓN fuentes del PP.

Por ello, recuerdan que las comunidades autónomas «no tienen un problema de deuda, sino que tienen un problema de financiación, por lo que la propuesta del Gobierno no representa ninguna quita, porque la deuda no desaparece. Se trata de un cambio contable donde ésta pasa de deberse como ciudadanos autonómicos a deberse como ciudadanos nacionales, no desaparece, solo se mutualiza y se reparte entre todos». Es decir, que se borran 83.252 millones de euros de la deuda actual, pero no se financia debidamente a las administraciones regionales, lo que significa que sigue disponiendo de menos fondos de los que necesitan para hacer frente a los servicios públicos básicos que prestan, por lo que tendrán que volver a financiarse y a incurrir de nuevo en déficit y deuda, «por lo que la condonación no solo es ilusoria, sino que no es operativa. Es como una pescadilla que se muerde la cola o un círculo vicioso», inciden. Por tanto, reclaman que la verdadera solución debe llegar con una reforma del sistema.

Además, critican el mensaje que se lanza desde el Gobierno con su propuesta, ya que «se premia al despilfarrador y a la mala gestión de los fondos públicos. Se trata, en definitiva, de un mensaje de políticos perdonando a políticos a cambio de poder, dejando al margen los intereses reales de los ciudadanos. Nadie conoce ningún caso por el que el Gobierno haya perdonado el IRPF, el impuesto de Sociedades o el IVA a ningún español, aunque cobren el SMI».

También ven un problema en el tiempo de tramitación, ya que el proyecto anunciado por Montero tendrá forma de Ley de Orgánica, que tiene un proceso legal extenso, por lo que el cambio en la titularidad de la deuda se acompasará a la vigencia de los distintos créditos de las comunidades «por lo que no tendrá ningún efecto a nivel financiero y no supondrá un ahorro inmediato en sus cuentas», advierten desde el PP.

Las comunidades autónomas denunciarán en el CPFF que el Gobierno no quiere afrontar el verdadero debate, que es la negociación de un nuevo sistema de financiación, y que «utiliza la quita de deuda como parapeto ante la incapacidad de negociar». Por ello, reclaman una «propuesta integral», exigen saber «con cuánto dinero plantea el Ministerio incrementar el sistema de financiación y el propio fondo de transición», y que sea un comité de expertos como el constituido en 2017 el que establezca una propuesta de reforma «que esté alineada con los intereses de todas las comunidades, no solo de una».