Bizum: ¿deben incluirse en la declaración de la Renta?

Bizum es el servicio de pago entre particulares que nació en 2016 con el objetivo de crear un método "universal, sencillo, inmediato y seguro" de pago online. Actualmente, después de ocho años, esta aplicación ya cuenta con más de 26 millones de "bizumers" que la utilizan a diario, 38 bancos afiliados, más de 63.000 comercios online y 10.100 ONG a las que donar.

Estos datos demuestran la popularidad innegable de la aplicación. Por ello, muchos de los que la utilizan para hacer sus transacciones del día a día se preguntan si será necesario incluir los "bizums" en la declaración de la Renta.

Aquellos fieles discípulos de este servicio de pago no tienen por qué preocuparse por rendir cuentas con la Agencia Tributaria en la campaña de la Renta, ya que al igual que los movimientos bancarios, estos "bizums" están registrados. "La mayoría de las veces los pagos de Bizum que recibes obedecen a que has adelantado dinero para simplificar un pago colectivo y los participantes de ese pago colectivo te ingresan las pequeñas cantidades del dinero que les corresponde", explican desde el blog de BBVA, Mi Jubilación. Por tanto, no se deberán justificar "bizums" esporádicos como cuando una persona sale a cenar, paga la cuenta y los demás le hacen un "bizum" por su parte.

Sin embargo, aquellos cuya suma anual de todos sus "bizums" supere los 10.000 euros, tendrán que declararlo a Hacienda. Los que no rindan cuentas con el fisco se enfrentarán a multas que oscilan entre los 600 euros y el 50% del valor total de las transacciones.

Bizum recibido por profesionales o el arrendador de un inmueble

Si los autónomos utilizan esta aplicación como herramienta de pago, deberán declarar los ingresos recibidos a través de Bizum, así como aquellos que se hayan ingresado a través de otro medio de pago como transferencia o dinero en efectivo. No obstante, no deberán declararse los pagos esporádicos no vinculados a su actividad profesional.

"Que los autónomos usen Bizum para cobrar a sus clientes es algo muy habitual en el comercio online, aunque menos frecuente en tiendas físicas", asevera la entidad financiera.

Diferenciar los pagos que sean fruto de la actividad profesional o personal es complicado, por ello desde BBVA recomiendan tener dos cuentas de Bizum para que ambas transacciones no se mezclen. Para ello, se deberán tener dos números de teléfono móvil –bien en dispositivos distintos o teniendo dos tarjetas sim en el mismo smartphone–, ya que cada número solo puede asociarse a una cuenta de Bizum.

Asimismo, también se tendrán que declarar los "bizums" si se utiliza esta herramienta para cobrar la cuota del alquiler, al igual que cuando se realiza este pago por transferencia bancaria común u otro medio de pago. "El arrendador debe incluir esos pagos en su declaración de IRPF como rendimientos de capital inmobiliario", sentencian desde el blog de BBVA.