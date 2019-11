Bizum ya permite pagar en comercios online

Bizum, el sistema de pagos a través del móvil de la banca, ha abierto las puertas al comercio electrónico. Concretamente, a cerca de 100 tiendas online en las que ya se pueden pagar las compras con este servicio. Se trata de un proceso "muy sencillo", ha subrayado el director general de Bizum, Ángel Nigorra, puesto que sólo hay que acceder a la aplicación móvil o a la App del banco y dar de alta la clave Bizum especificada para comprar por internet. Después, se realiza la compra en el comercio elegido, que también ha tenido que habilitar el servicio de Bizum en su web, se introduce el número de móvil y la clave del usuario y el banco valida la operación. Se trata de un proceso de "30 segundos en el que no hace falta introducir números de cuenta ni otras identificaciones", ha concretado el directivo.

Por el momento, este servicio está disponible en comercios como Iberdrola, Decathlon y Yelmo Multicines. Otros como Alsa se incorporarán pronto. Además, la entidad también prevé habilitar este tipo de pago en tiendas físicas, aunque primero quiere consolidar la operativa a través de internet. En este sentido, la hoja de ruta de Bizum se enfoca, por un lado, en ampliar la red de comercios habilitados para el pago online a 500 al final de 2019 para, de cara a 2020, alcanzar los 5.000. Además de las tiendas que ya se encuentran dentro de las 100 que aceptan el pago online, se sumarán los bancos, ya que Bizum opera con casi todas las entidades que trabajan en España, excepto N26, que ya ha "mostrado interés" en sumarse al proyecto; e ING, con el que lleva meses negociando, sin llegar a un acuerdo definitivo.

En lo que se refiere al número de usuarios, Bizum prevé un aumento desde los 5,3 millones con los que cuenta a día de hoy hasta los 6 millones a finales de año, cifra que espera doblar en 2020. Unas perspectivas, según el director de la entidad, "muy ambiciosas" que ha condicionado a expandir la compañía internacionalmente. Nigorra ha reconocido que "no ve factible a corto plazo dar el salto internacional", ya que aún no existe ninguna solución de pagos en Europa, pero ha puntualizado que "es factible que en 2020 haya alguna experiencia de interoperabilidad para Bizum", aunque no ha detallado de qué podría tratarse.

Sobre los rumores de su salida a Bolsa, el director de la compañía ha explicado que "no lo descarta en un futuro" y que, como en cualquier sociedad, "será el consejo el que decida si reinvierte u ofrece dividendos a sus accionistas, los bancos". En este sentido, Nigorra ha subrayado que el núcleo accionarial de la entidad, constituido por 25 entidades, "es bastante estable y sólido" y que la salida inmediata a bolsa de la entidad "no está en nuestra hoja de ruta".

Desde su creación en 2016, los usuarios o "bizumers" han realizado 60 millones de transacciones, por un importe de 3.100 millones de euros. Frente a esto, Nigorra ha añadido que, con el uso de esta aplicación, "se ha mejorado la morosidad entre amigos" y "hemos fomentado la amistad entre las personas".