La bonificación de Sánchez del 100% de IRPF por ajustar los alquileres al Índice de Precios, casi una propina para los caseros

Entre las nuevas propuestas que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada para embridar el precio del alquiler está una reducción fiscal del 100% de los rendimientos netos del alquiler de vivienda en el IRPF si los propietarios vinculan el precio de sus alquileres al Índice de Precios de Referencia, estén situados o no en zonas tensionadas. Una propuesta con la que el Gobierno pretende salvar las reticencias de las comunidades del Partido Popular de aplicar estas áreas tensionadas pero que, en la práctica, reportará escasos beneficios a los que se acojan a ella.

Según los cálculos realizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la medida será indiferente para los contribuyentes con ingresos totales por debajo de 12.000 euros al año y tampoco compensa a los que declaran a partir de 60.000 euros anuales.

Así, según Gestha, «sólo obtendrían beneficios muy moderados los contribuyentes que declaran entre 12.000 y 60.000 euros al año», según las estimaciones que han realizado a partir de datos de la Agencia Tributaria (AEAT) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Un ahorro neto que se mueve en una horquilla de entre 67,65 y 347,23 euros con el 100% de la reducción.

Motivos

Gestha explica que a los arrendadores con tramos de rendimientos en el IRPF hasta 12.000 euros no les interesa limitar la renta del alquiler porque «no obtienen ningún beneficio fiscal debido a que no tributan, aunque tengan que presentar la declaración de la Renta». Además, añade que a los arrendadores con tramos de rendimientos en el IRPF desde 60.000 euros tampoco les interesa limitar la renta del alquiler, puesto que son «contribuyentes que generalmente alquilan las viviendas más caras y no les compensa limitar el precio de esos altos alquileres con el beneficio fiscal que recibirían en caso de vincularse al Índice de Precios de Referencia, en vez de aumentar su precio según el mercado del alquiler».

Tampoco le salen los números a la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) precisamente porque, siguiendo este último hilo argumental de Gestha, aseguran que el índice del Gobierno marca de media valores un 40% más bajos que los de mercado.

Para visibilizar mejor su argumento, ANA ha tomado como ejemplo cuatro viviendas en Madrid que se publicitan actualmente en el portal inmobiliario Idealista y que están situadas en la calle Panizo (renta de 1.390 euros); la calle Sánchez Preciado (renta de 1.200 euros); la calle Florencia Llorente (renta de 990 euros), y otra en la calle Cerrajería que se oferta con una renta de 925 euros.

Para estos cuatro inmuebles, los valores más altos de la banda de precios que recoge el citado índice se sitúan en 975,85; 668,81; 688,27 y 616,89 euros, respectivamente.

En un comunicado, la Agencia Negociadora apuntó además que si hubieran tomado los valores más bajos de las bandas, las diferencias resultantes serían todavía mucho mayores y, por tanto, más perjudiciales para los arrendadores de estas viviendas.

La Agencia Negociadora agrega que aun pagando impuestos, los propietarios rentabilizan mucho mejor sus alquileres si las rentas que establecen para sus viviendas son las de mercado, aunque pierdan la bonificación del 100% de IRPF. Entiende que esta propuesta planteada, que debe pasar por el Congreso de los Diputados, no llega a ser atractiva para los arrendadores de viviendas debido a la gran diferencia de precios existente entre las rentas de mercado y las rentas recogidas en el índice de referencia de precios de alquiler.

Estas bonificaciones son, junto a otras medidas como poner más trabas a la compra de extracomunitarios o dar más garantías a los que alquilen de forma asequible, algunas de las medidas anunciadas por Sánchez para solucionar el problema de la vivienda.