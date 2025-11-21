Es el teléfono de la CNMC, pero no es la CNMC: cuidado con esta estafa que suplanta al organismo para reclamar pagos de la luz

"Aviso importante: llamadas fraudulentas en nombre de la CNMC". Con este título, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado un comunicado alertando a los españoles de una nueva campaña de estafas telefónicas que suplanta su identidad para reclamar falsas deudas en la factura de la luz.

Según ha informado el organismo en su página web, se trata de una sofisticada operación de spoofing -ciberataque de suplantación de identidad- en la que los estafadores logran que en la pantalla del móvil aparezca el número oficial de la CNMC, pese a que la llamada no procede realmente del regulador.

"En las últimas horas hemos detectado una campaña de 'spoofing' telefónico: personas desconocidas están llamando a ciudadanos fingiendo ser la CNMC y reclamando supuestas deudas en la factura de la luz, incluso facilitando números de cuenta para hacer transferencias 'urgentes'", ha detallado el organismo presidido por Cani Fernández en su página web. "Estas llamadas no son de la CNMC", ha insistido el organismo.

La CNMC subraya que jamás pide transferencias, números de cuenta ni información financiera por vía telefónica. Por ello, insta a los ciudadanos a colgar de inmediato si reciben una llamada de este tipo y a reportar el intento de estafa a las autoridades. El organismo agradece la ayuda para frenar este tipo de delitos y pide a la ciudadanía estar alerta y difundir el aviso para evitar que más personas puedan caer en la trampa.

Cómo protegerte