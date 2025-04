Bruselas da luz verde a 400 millones de euros para la producción de hidrógeno verde en España

La Comisión Europea ha dado luz verde este martes a que España inyecte ayudas públicas directas por valor de 400 millones de euros a la producción de hidrógeno verde. Este plan se pondrá en marcha a través de subastas del Banco Europeo del Hidrógeno. El impulso al hidrógeno verde se ha convertido en una de las grandes apuestas del Ejecutivo comunitario en la lucha contra el cambio climático y la reducción de la dependencia respecto a los hidrocarburos rusos.

Según ha explicado la Comisión Europea en un comunicado, estas subastas permitirán sufragar hasta 345 megavatios de capacidad instalada de electrolizadores que generarán 221.000 toneladas de hidrógeno renovable. Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, esto evitará la emisión de un millón de toneladas de CO2. Podrán acceder a estas subastas las empresas que quieran construir nuevos electrolizadores en España.

Las ayudas se repartirán mediante subvenciones directas por kilogramo producido durante un periodo máximo de diez años . Los proyectos finalmente seleccionados deberán demostrar que son capaces de cumplir los objetivo establecidos por Bruselas. La primeras licitaciones ya tuvieron lugar en el primer trimestre de 2025 con la supervisión Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA).

La Comisión Europea ha concluido que este esquema no distorsiona de manera grave la libre competencia en el mercado único. Según Bruselas, este régimen de ayudas tiene "efecto incentivador, ya que los beneficiarios no llevarían a cabo las inversiones pertinentes sin el apoyo público" y España ha establecido "salvaguardias suficientes para asegurar que el régimen tenga un impacto limitado en la competencia y el comercio dentro de la UE". Además, "los beneficiarios serán seleccionados mediante un proceso abierto, transparente y no discriminatorio, y las ayudas se limitarán al mínimo necesario para llevar a cabo los proyectos". Este plan servirá para que España a alcance su objetivo nacional de instalar 12 gigavatios de capacidad de electrolizadores para 2030.

Nuestro país anunció en diciembre de 2024 su voluntad de adherirse a estas subasta a través del Banco Europeo de Hidrógeno. Esta iniciativa busca que la UE cumpla su objetivo de emitir 20 millones de toneladas de hidrógeno para el año 2030. Estas subastas se financian a través de los ingresos del sistema de emisiones de dióxido de carbono. Los países europeos pueden elegir designar una cantidad de prefinanciación nacional para los proyectos que vayan a tener lugar en su respectivo territorio.