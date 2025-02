César González-Bueno: «La opa de BBVA no tiene sentido. Estamos mejor en solitario»

César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, saca pecho con los beneficios y dividendos récord con los que la entidad cerró 2024 en plena refriega con BBVA por la OPA hostil. La entidad catalana, que ha decidido retornar a su histórica sede de Sabadell, reivindica su proyecto en solitario, defiende su mayor valor de mercado y se presenta como adalid de las pymes. «Solos nos va mucho mejor», sentencia.

¿Cómo está de salud el Banco Sabadell después de un año 2024 de récord?

De salud, bien, gracias (risas). Pero no lo digo yo, lo dice todo el mundo que lleva 20 o 30 años en el banco, que asegura que está mejor que nunca.

Han ganado 1.827 millones pese al «impuestazo» y a que su presión fiscal es el doble que otras sociedades. ¿Eso le da la razón al Gobierno de que ganan demasiado dinero?

Ese dinero que ganamos, ¿es mucho o poco? Siempre depende de cuánto se tenga que invertir. La prueba de que los beneficios no son excesivos, aunque parezcan muchos, es que en valor absoluto no lo son tanto. Es que la banca es una industria muy grande, que se ocupa de financiar toda la economía nacional, a las empresas y a los particulares, incluso a los estamentos públicos. Por tanto, es lógica una gran retribución de capital, que históricamente ha sido muy baja.

¿Por qué parece que al Gobierno no le gusta que las empresas ganen dinero? Y especialmente los bancos.

Creo que el Gobierno sí que entiende que cada uno tiene que ganar en proporción a su capital, a su tamaño y a su inversión.

¿Estos resultados les ayudan a contrarrestar la OPA de BBVA?

Sin duda. Nosotros siempre hemos defendido que la clave para permanecer en solitario es que nuestro proyecto es mucho más atractivo que el proyecto integrado que nos ofrece BBVA, formando parte de una sexta parte de ese conglomerado bancario. Estamos mejor en solitario.

¿Por qué?

Pues porque tenemos más capacidad de generar capital y porque tenemos más capacidad de crecer. Y, al mismo tiempo, tenemos una acción menos volátil y prestamos un servicio esencial a la comunidad, porque la mitad de la pymes del país se financia con nosotros.

¿Los dividendos también les sirven para frenar la operación? Están igualmente en récord, 3.300 millones.

Sin ningún tipo de duda. Nuestros dividendos respecto a los resultados del año 2024 son exactamente el doble que los del BBVA. Es decir, un señor que tiene una acción que valga 100 euros en Sabadell va a recibir el doble de dividendos que un accionista que tenga el equivalente a 100 euros en acciones del BBVA. En nuestro caso es un 16%, y en BBVA es un 8%.

¿Esto obliga a BBVA a elevar su oferta?

Eso es decisión de ellos. Lo que nos dicen los analistas y los inversores es que, al precio actual, no tienen muchas opciones.

Usted defiende que ahora mismo la prima ofrecida es negativa y que ningún accionista va a aceptarla perdiendo dinero.

Está claro que a este precio no sería muy inteligente dar una cosa que vale más a cambio de otra que vale menos. Así, la OPA no tiene ningún sentido.

Pero en BBVA defienden que la operación generaría mucho más valor a posteriori.

Pues nosotros creemos lo contrario. En el anterior intento de 2020 dijimos que no por la misma razón, porque generamos más valor en solitario.

Por tanto, ¿cree que BBVA está obligado a elevar su oferta? Y, si la eleva, ¿cambiaría algo?

Evidentemente sí, pero están en su derecho de no hacerlo. Y cambiaría en la medida en que la opinión de los accionistas cambiase. Hoy por hoy, desde luego en estas condiciones, nadie aceptaría

¿Por qué? ¿Cree que la mejor defensa que pueden tener ante la OPA es que se hayan revalorizado más de un 700% en los últimos cuatro años?

Aunque BBVA también lo ha hecho muy bien, si antes una acción valía un euro y ahora vale 3,5, qué es mejor, eso o que valga 8 como la nuestra. Yo creo que no hay duda. En la primera oferta de 2020 nos dijeron exactamente lo mismo, que ustedes con nosotros van a generar más. Pues creo que hemos demostrado que eso no es así. No puedo garantizar que pasará en el futuro, pero su primera predicción no fue muy acertada.

Para el presidente de BBVA, Carlos Torres, todo son ventajas, mejora de sinergias y un valor mucho más alto. ¿Usted qué piensa?

Yo no lo veo. Nosotros hemos aumentado el valor más de un 700% y ellos en un 250%. Aseguran que aumentaría el crédito a las pymes, pero no hay un solo ejemplo en la historia, ni de Estados ni de Europa, que haya ocurrido eso. Siempre se sufrió una disminución considerable. El ejemplo más claro es el del Banco Popular y Santander. Dos años y medio después, la parte de financiación a pymes del Popular se había reducido en un 67%. Puede que sea una cifra demasiado abultada pero, desde luego, de aumentar el crédito, nada.

¿Ese sería el principal problema, la falta de competencia del crédito a las pymes?

Las pymes son el 70% del activo empresarial en España y, por lo tanto, si se le reduce en cantidad o en calidad el acceso al crédito, eso va a tener un impacto muy negativo. También en el empleo. Estamos ante una situación verdaderamente estructural que puede plantear un problema a largo plazo que no tendría remedio. Creo que la CNMC es perfectamente consciente de ese problema y por eso ha pasado a fase dos.

Entonces, ¿no hay ninguna ventaja en la fusión?

Si los empresarios, los sindicatos, los economistas, los partidos políticos, los organismos de Competencia de la Comunidad Valenciana y de la comunidad catalana han dicho claramente que perjudica la competencia, será verdad. Ahora la clave es que la investigación de mercado de la CNMC se haga bien. Es muy importante que esa investigación se haga con absoluto rigor, aunque entiendo la tensión que tienen.

Carlos Torres ha abierto la puerta a comprar Sabadell sin fusión porque «tendría sentido». ¿Usted qué cree?

Pues pienso que sería un sinsentido. Y lo digo con con todo el afecto y toda la naturalidad. En román paladino sería prescindir de entre el 40% y el 50% de la plantilla del adquirido para reducir los costes, y mediante esa reducción de costes obtener mayores beneficios en el futuro. Si no hay fusión, eso no se puede hacer si las dos entidades se mantienen separadas para competir. Es evidente que las sinergias serían mínimas. Todos los analistas y los inversores dicen que eso no tiene absolutamente ningún sentido.

¿Qué espera de la CNMC, que apruebe la OPA, que dé un veredicto contrario o que la apruebe con objeciones?

Lo que va a hacer la CNMC es asegurarse de que no haya un daño estructural a la economía española. Si fuera así, sería algo de lo que podemos estar arrepintiéndonos durante los próximos 10 años. ¿Pueden permitir la OPA? Sí, perfectamente, pero asegurándose de que no tiene un impacto radical y negativo en la economía, en las pymes y en el país. No se trata de castigar al BBVA por hacer esta operación, en absoluto. Esa no es la finalidad. La finalidad es que exista una situación de competencia análoga y favorable para los clientes similar a la que existe con el Banco de Sabadell.

¿Confía en que finalmente el Gobierno se oponga?

No hay ningún partido político que esté a favor de esa fusión. Es una cosa verdaderamente extraordinaria y demuestra que esto no es una cuestión política, sino que es una cuestión de bien común. Por tanto, nuestro gran aliado, es la razón.

¿La decisión de retornar la sede social a Cataluña ahora es una estrategia antiopa?

Fue una decisión muy meditada que venía desde hacía mucho tiempo y no la podíamos retrasar más porque la queríamos alejar lo más posible de un eventual canje de acciones. Si no hubiésemos tenido que esperar muchísimo. Es absolutamente natural que si te llamas Sabadell y llevas 140 años viviendo en Sabadell, lo normal es que estés en Sabadell.

Están preparando las alegaciones ante la CNMC ¿Qué espera de ello?

Que nos escuchen, que reconsideren la metodología y que hagan una investigación de mercado de la que nadie pueda dudar de que se ha hecho con rigor, y que quede claro que las medidas que se están aplicando restituyen la competencia a la situación previa a la OPA.

Según considera, ¿qué no ha hecho bien BBVA, o qué ha hecho mal?

Es evidente que las ofertas hostiles, en general, no son buenas. Hubiese sido más fácil ponerse de acuerdo para no perjudicar la competencia. Siempre hubiese sido posible llegar a acuerdo a un precio que fuese razonable para los accionistas.

¿Confía en que la oferta no acabe seduciendo a los grandes accionistas?

El futuro siempre es incierto. Todo dependerá de cuáles sean las condiciones que finalmente se hayan establecido.

¿La última defensa serán los minoritarios?

La información que tenemos de ellos, que seguimos semana a semana, es muy favorable.