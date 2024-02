Competencia autoriza la compra de Vodafone España por Zegona por 5.000 millones de euros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado en primera fase de la compra de Vodafone España por parte del fondo de inversión británico Zegona por 5.000 millones de euros, según ha informado hoy en un comunicado.

Según ha detallado la CNMC, las actividades de las partes "no se solapan ni horizontal ni verticalmente en España, ya que Zegona no está actualmente presente en el mercado español. Por ello, la operación de concentración no modifica significativamente la estructura de los mercados afectados, produciéndose solamente un cambio en la titularidad del control de Vodafone en España", añade.

El cierre de la operación queda ahora supeditado a la autorización por parte del Gobierno a través del Consejo de Ministros por un lado y, por el otro, del Ministerio de Transformación Digital en relación con el traspaso de concesiones relevantes para el uso privativo del dominio público radioeléctrico. La adquisición por parte de Zegona del negocio de Vodafone en España ya ha sido aprobada por sus accionistas y también ha superado el trámite relativo a la normativa de la Unión Europea (UE) sobre "subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior".

Zegona anunció a finales de octubre la adquisición de Vodafone España por 5.000 millones de euros, 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar 6 años después del cierre de la operación, ha apuntado la operadora.

Los términos de la operación incluyen que Vodafone ofrecerá a Zegona un acuerdo de licencia que le permitirá utilizar la marca Vodafone en España "durante un periodo de hasta 10 años".

Vodafone había puesto en el mercado su negocio en España en mayo del pasado año. Entonces, su consejera delegada, Margherita Della Valle, comunicó que el mercado español es "muy difícil" y que la compañía debía estar "abierta" a un cambio estructural , abriendo la puerta a la venta ahora materializada.

Con una cuota de mercado de líneas móviles superior al 20%, Vodafone España es el tercer operador móvil del mercado por detrás de Telefónica y Orange y por delante de MásMóvil y Digi.