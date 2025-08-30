La mala suerte con el "timing" de Puente: alardea de la alta velocidad solo horas antes de que un tren se incendie e interrumpa la alta velocidad a Andalucía

El «timing» no ha acompañado hoy a Óscar Puente a la hora de sacar pecho de la alta velocidad española justo el mismo día que un nuevo incidente ha cortado durante unas horas el servicio de alta velocidad en la línea de Andalucía.

A primera hora de la mañana, la agencia Efe ha lanzado una entrevista en la que el ministro de Transportes ha afirmado que «un sistema en caos no crece en dos dígitos al año».

En la entrevista, el ministro ha vuelto a achacar a la falta de inversión del último gobierno el PP como la gran causante de los problemas actuales que vive el ferrocarril español.

"Este año, por las cifras de ejecución que teníamos a 1 de junio, llegaremos a los 5.000 millones de ejecución, 9.000 millones en dos años, más que todo lo que se invirtió en la etapa de Gobierno del PP de Mariano Rajoy, en los siete años que duró su Gobierno", según ha asegurado el ministro.

A ello ha añadido que Renfe ha realizado en esta etapa la compra de trenes más grande de la historia de la de la compañía, 500 trenes de inversión de 5.000 millones de euros.

Por ello, Puente ha argumentado que "quizá por cierta sobreinversión" se están haciendo "muchos muchas obras que generan muchas molestias", pero lo considera necesario para ir cerrando el desfase "que tuvimos durante un tiempo".

Pero sólo una horas después de salir a la luz estas declaraciones, a eso de las 14.00 horas, se ha incendiado el tren que ha dejado sin servicio de alta velocidad durante unas horas la línea que une Madrid con Andalucía una vez más en los últimos meses.