¿Cuántos días del año trabajamos para pagar los impuestos? Para echarse a temblar…

¿Cuánto gano o ingreso, cuánto se lleva Hacienda en impuestos y cuánto dinero me queda para gastar? En la respuesta a estas tres preguntas se resumen la actividad económica personal y familiar. Sobre los sueldos, salarios y conjunto de ingresos de una persona no voy a entrar, ya que la casuística es muy variada. En lo que respecta a los impuestos, todos venimos padeciendo en España un incremento muy importante de la presión fiscal, tanto la directa como la indirecta, lo que supone que la cantidad de dinero en nuestros bolsillos o en las cuentas corrientes se reduce de forma muy significativa. ¿No habría forma, primero, de parar ese aumento de la carga impositiva y, después, de comenzar una reducción progresiva de la misma? La respuesta es que, con este Gobierno, no es posible por varias razones, entre otras por el aumento desmesurado del gasto público, que solo puede financiarse a base de sablazos tributarios o mediante la subida del déficit público . Está claro, por lo tanto, que, a corto plazo, no habrá bajadas de impuestos. Por lo tanto, el dinero disponible para gastar será menor y salvo que uno se apriete el cinturón mucho, será necesario tirar de ahorros, que es lo que debe estar sucediendo.

Y, por último, llegamos a lo del gasto. Pues dada la evolución del IPC, hay que seguir hablando de un aumento de coste de la vida, especialmente en aquellos capítulos más sensibles para el conjunto de las economías familiares y personales, como son la alimentación y la energía, por no hablar de la vivienda, un bien de auténtico lujo, especialmente para los más jóvenes. ¿Acaso nos hemos parado a pensar la cantidad de impuestos que gravan la compra de un piso, la energía eléctrica, los combustibles de los coches y los productos básicos de alimentación y de consumo diario? Si nos diesen el detalle e hiciésemos los cálculos detenidamente nos llevaríamos las manos a la cabeza. Que los impuestos son necesarios es algo fuera de toda duda. Pero tampoco admite discusión que la carga impositiva que soportamos es abrumadora, por no decir que confiscatoria. Lo resumo en esta pregunta: ¿cuántos días del año trabajamos para pagar los impuestos, tanto directos como indirectos? Para echarse a temblar.