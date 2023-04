Cuatreros y las 20.000 viviendas

"Sujétame el cubata, que voy a prometer 20.000 viviendas del tirón". Sirva la parodia para ejemplificar la nula credibilidad de una propuesta intangible, para cuyo desarrollo habrían sido necesarios todos los años malgastados por Pedro Sánchez al frente del Gobierno. No solo llega tarde, sino que hoy en día, con las hemerotecas al alcance de un pestañeo, se coge antes a un mentiroso que a un cojo y el populismo «low cost», el de las ocurrencias de usar y tirar, no aguanta un telediario.

Hasta los regímenes donde la mentira es doctrina se han vuelto indefendibles. Que se lo digan a Cuba. Quién se atreve ahora a defender que en la isla nadie pasa hambre y que gracias a la tiranía, ahora de Díaz-Canel, no hay cubano que no haga tres comidas al día. Durante más de medio siglo, la dictadura castrista ha sembrado entre los cubanos y los aliados del régimen militar la idea de que, gracias a la libreta de abastecimiento, nadie pasaba hambre, sin mencionar que la cartilla de racionamiento no daba para diez días.

Sin embargo, la desnutrición se ha disparado allá sin remedio, como reconoció por primera vez el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, al revelar que los cubanos entre 14 y 60 años solo ingieren diariamente el 24% de las proteínas necesarias, el 36% de la energía y el 18% de las grasas que necesitan.

Millones de cubanos reciben menos de la cuarta parte de las proteínas que requiere un ser humano en una isla fértil donde hasta 1959 se exportaban alimentos.

Cómo será la cosa, que hasta el régimen ha tenido que admitir que el robo de ganado se disparó en la isla un 145% en 2022 con respecto al año anterior, 82.445 cabezas de ganad, según datos del Ministerio de Agricultura difundidos por el medio oficial Cubadebate. Habrá quien todavía culpe a EE UU, pero no cuela.

La hambruna no es comparable, pero aquí los hurtos y robos con violencia o intimidación en explotaciones agrícolas y ganaderas subieron un 19% en 2022, con hasta 30 robos al día y aumentos del 189% en La Rioja, del 55% en Castilla-La Mancha, del 43% en Extremadura, del 35% en Cataluña y del 37% en Murcia, según la Unión de Uniones.

Mientras siguen las Fantasías Animadas Monclovitas, al campo ya le acosan los cuatreros.