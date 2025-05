Cuerva admite "presiones" de Garamendi para no presentarse a la reelección: "Sigo recibiéndolas"

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha asegurado que ha recibido muchas presiones y "sigo recibiendo", para no presentarse a la reelección a la patronal de las pymes, algo que ha dicho que hará "por responsabilidad. Mis principios obligan". Cuerva ha hecho estas declaraciones durante su intervención en un encuentro de Nueva Economía Fórum, en donde ha defendido su gestión al frente de Cepyme durante los últimos cuatro años, en los que ha asegurado que ha sabido "distinguir entre neutralidad política y neutralidad ideológica".

Cuerva ha admitido "múltiples presiones" para que no opte a la reelección en los próximos comicios de la organización empresarial del 20 de mayo, entre ellas la del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. "He recibido múltiples presiones. Las presiones las he recibido del propio presidente de la CEOE, que me ha presionado y me sigue presionando para que no me presente a la reelección. El presidente de CEOE tiene muchísimas más cosas que hacer que estar llamando constantemente, presionando a cada una de las organizaciones para que declaren de forma pública a quién o no apoyan. Yo no he llamado absolutamente a nadie para ponerlo entre la espada y la pared".

Cuerva ha advertido de que la táctica de hacer públicos los apoyos a la otra candidata, Ángela de Miguel, no doblegará su voluntad de ir a la reelección. "Me voy a presentar por principios, no por estrategia para ganar las elecciones, no por tener un sillón en las organizaciones empresariales". Asimismo, ha negado que quiera "dinamitar" la unidad de acción empresarial, porque él también es parte de la CEOE, aunque no se le vea como tal, y ha insinuado que a lo mejor es que él resulta "incómodo" para el "intervencionismo". "¿Por qué yo no soy CEOE? ¿Por qué alguien pone en duda que yo soy CEOE? Llevo más de 30 años estando en las organizaciones empresariales".

Cuerva ha defendido que las organizaciones empresariales deben ser apolíticas, pero ha afirmado que "se niega a aceptar" la neutralidad ideológica porque supone "una dejación y traición a las empresas. Entre la libertad de empresa y la sumisión, yo elijo la libertad de empresa".

En su intervención, que fue arropada y presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistió en que que cuando Garamendi, siendo presidente de Cepyme, se presentó a las elecciones contra el presidente de la CEOE no sucedió nada y no se convirtió en un cisma como ha pasado con él. "¿No somos lo suficiente maduros para cerrar filas y seguir trabajando por el mundo empresarial?". Cuerva ha dejado claro que él no quiere una Cepyme presidida "por un funcionario a las órdenes del presidente de la CEOE ocho horas al día, cinco horas a la semana". "¿Alguien prefiere una Cepyme institucionalizada, al servicio y a las órdenes de CEOE con un profesional al frente, con su remuneración correspondiente? Ese no es mi modelo. Eso es una estrategia, eso es una táctica para poder ganar

Cuerva ha destacado que las empresas españolas se enfrentan "al Gobierno más hostil de las últimas décadas", al que ha acusado de querer politizar las organizaciones empresariales, tras dar entrada a la patronal catalana de las pymes (Pimec) en la comisión consultiva de convenios y en el Consejo Económico y Social tras los acuerdos cerrados con Junts. "Por eso no puedo entender que haya quien haya considerado que este era un buen momento para abrir una brecha en CEOE", ha dicho en alusión a Garamendi, cuya decisión de "optar públicamente por la división" de la patronal cree que ha sido aprovechada por el Gobierno para aprobar reducción de jornada, que pasará ya por el Consejo de Ministros.

El presidente de Cepyme ha advertido de que "hoy más que nunca está en riesgo la libertad de empresa" y ha señalado al respecto que en una "democracia sana" no se puede evitar opinar, "por buenismo, temor o interés", en contra de un partido o del Gobierno "cuando se propone una norma intervencionista con la empresa o cuando se interviene directamente en las decisiones o incluso en el accionariado de una compañía". "Estas decisiones no sólo son contrarias a la libertad de empresa, sino que son letales para la certidumbre y para la credibilidad de nuestro país. No se puede pretender que sonriamos ante semejantes decisiones ni que lleguemos a acuerdos dañinos para las empresas por una lealtad institucional mal interpretada", ha declarado.