El desplome bursátil de Grifols continúa y pierde más de un 15% en el arranque de la sesión

Los títulos de Grifols no terminan de aterrizar en bolsa. A pesar de que la plana mayor de la compañía ofreció ayer explicaciones a los analistas en un intento de rebatir las acusaciones de presunto falseamiento de sus cuentas lanzadas por el fondo bajista Gotham City Research, el mercado sigue castigando sus títulos.

Si ayer las acciones de Grifols cerraron con una caída de más del 16%, hoy han abierto otra vez claramente a la baja. Pocos minutos antes de las diez de la mañana caían más de un 15%, con lo que han perdido ya el soporte de los 9 euros y se acercan también a perforar el de los 8 euros.

El daño que el informe de Gotham está haciendo a Grifols en bolsa es más que evidente. Y las explicaciones ofrecidas ayer por su presidente y consejero delegado, Thomas Glanzmann, no han servido de mucho para paliarlo.

Durante la conferencia, Glanzmann confirmó que la empresa está trabajando para dar respuesta a los requerimientos de información que el miércoles les envió la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación al informe de Gotham City Research, que acusa a la farmacéutica de haber manipulado sus ratios de deuda y su resultado bruto de explotación (Ebitda) para reducir artificialmente su apalancamiento, lo que daría un valor cero a sus acciones.

En el requerimiento, el supervisor le pide al equipo directivo de la compañía información detallada sobre diversos aspectos de su contabilidad, entre ellos, los vínculos de Grifols con la sociedad Scranton. Glanzmann ha explicado que la empresa tiene diez días para responder y ha asegurado que lo hará "ASAP" -por las siglas en inglés de "as soon as possible", lo más pronto posible-.

Polémica relación

Sobre la relación con Scranton, Glanzmann explicó que «ha demostrado ser un inversor a largo plazo de Grifols que ha proporcionado apoyo a la expansión internacional» de la empresa. Glanzmann negó que sea un «family office» de los Grifols y añadió que de los 22 inversores, tres son miembros de la familia Grifols y que cuentan con menos del 20% de la empresa. Glanzmann dijo que Grifols y Scranton han realizado únicamente dos operaciones «a largo plazo» y que no está previsto realizar ninguna otra.

En cuanto a la compra de Haema y BPC, explicó que en 2019 el nivel de apalancamiento de Grifols era «demasiado alto», por lo que Scranton realizó la operación y que toda la información de la operación fue hecha pública en su momento. Preguntado por la posibilidad de que Grifols ejerza la opción de compra de ambas compañías, aseguró que no forma parte de los planes de la empresa en la actualidad. En su informe, Gotham City critica por "engañoso" que Grifols consolide completamente en sus cuentas los resultados de estas dos sociedades a pesar de habérselas vendido ese año a Scranton.

El presidente de Grifols también aseguró que toda la información que han trasladado ha sido validada por los reguladores y que el documento publicado por el fondo bajista, por el contrario, es "meramente especulativo" en beneficio propio. A este respecto, Glanzmann ha citado que Gotham se ha embolsado 17 millones de euros tras deshacer sus posiciones cortas en Grifols después de publicar su informe , rebajándola del 0,6% al 0,06%.