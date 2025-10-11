Dia España abre su primera tienda en una estación de servicio bp

Las primeras tiendas Dia en estaciones de servicio bp ya son una realidad. Pozuelo de Alarcón y Las Rozas, en la Comunidad de Madrid, han sido los dos primeros municipios en estrenar estos establecimientos, fruto de la nueva alianza entre la compañía energética bp y la cadena de supermercados de proximidad Dia.

En las próximas semanas se unirán a estas dos estaciones otras ocho, repartidas tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía. Estas tiendas marcan el inicio de un ambicioso proyecto que contempla ofrecer a los clientes una experiencia de compra rápida, cómoda y de calidad, en ubicaciones estratégicas donde puedan repostar y adquirir productos esenciales en un mismo punto.

Estas nuevas tiendas cuentan con un surtido de más de 1.500 referencias, equilibrando productos de marca propia Dia con artículos de los principales fabricantes.

Además, el modelo de conveniencia integra una amplia oferta «easy to eat» con snacks, bebidas, cinco platos preparados y opciones saludables como batidos naturales, fruta fresca e incluso pescado. Las secciones de panadería y bollería –con 26 referencias– se complementan con el servicio de cafetería Wild Bean Café, propio de bp, mientras que las neveras ofrecen lácteos, pizzas y una gama de congelados que va más allá de lo habitual, con cincuenta y cuatro referencias entre los que destaca el helado Pistachio cheesecake, éxito de este pasado verano.

Alberto Serrano y Miguel Lapetra, en la entrada de la nueva tienda Dia

Miguel Lapetra, head of convenience trading Iberia en bp, destacó que esta alianza «refuerza la estrategia de bp de ser la primera opción para nuestros clientes, uniendo energía y conveniencia en un mismo espacio». Añadió que la compañía continuará «buscando nuevas formas de satisfacer las necesidades de los consumidores, ofreciendo lo que necesitan, cuando y donde lo pidan».

Por su parte, Alberto Serrano, director de Operaciones de Dia España, subrayó que este proyecto «fortalece la proximidad de la marca y amplía nuestra red de tiendas, permitiendo ofrecer una compra rápida y de calidad también en las estaciones de servicio».

Las tiendas Dia en estaciones de servicio operarán bajo la nominación de Dia&go, potenciando la unión entre el concepto de proximidad y el modelo de conveniencia. Esta nomenclatura será única para las tiendas que estén situadas en las estaciones de servicio de bp.

El acuerdo prevé, además, el lanzamiento de un programa de fidelización conjunto que permitirá a los clientes acumular saldo tanto al repostar en las estaciones de servicio bp como al realizar compras en tiendas Dia.

Con esta alianza, bp y Dia consolidan un modelo de negocio que combina conveniencia, proximidad, calidad y sostenibilidad, respondiendo así a las nuevas demandas de los consumidores y reforzando su compromiso de estar «donde el cliente nos necesite y demande», concluyó Serrano.