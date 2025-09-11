El economista Gonzalo Bernardos, tajante sobre la reducción de la jornada laboral: "Es una minucia"

Gonzalo Bernardos intervino este martes en Más Vale Tarde poco después de que PP, Vox y Junts anunciaran su veto a la reforma que debía votarse en el Congreso. Ante la pregunta de los presentadores, el economista fue tajante: la medida le parece "muy bien" y, lejos de suponer un gran cambio, la calificó de "minucia" al recordar que entre 2003 y 2024 la jornada anual solo ha pasado de 1.753 a 1.746 horas. Para él, este pequeño recorte responde a una lógica elemental: la productividad extra que generan los trabajadores debe repartirse en mejor salario o en menos horas de trabajo, y hasta ahora ninguna de las dos vías ha sido excesivamente generosa.

Salarios y jornada: "Ya es hora de que se lo merezcan"

Bernardos subrayó que el Gobierno no puede intervenir los convenios privados, pero sí fijar un límite máximo de horas que, a su juicio, produce tres efectos positivos: eleva el salario por hora, reduce la discriminación respecto a los funcionarios que ya trabajan 37,5 horas y permite a los empleados "apropiarse" de parte de la productividad que crean. Además, lanzó un mensaje directo a los sindicatos: "Han priorizado emplear al mayor número de personas y han dejado un poco atrás las subidas salariales; ahora, con prácticamente pleno empleo en muchos sectores, toca apretar en los convenios para subir los sueldos". Según sus cálculos, el poder adquisitivo de los trabajadores solo ha crecido un 0,7 % anual desde 1983, una cifra que considera "pequeñísima".

Consultado sobre si prefieren los ciudadanos más dinero o más tiempo libre, Bernardos no dudó: "La mayoría te dirá que suban los salarios, y yo, ambicioso, pediría las dos cosas, porque hace cuarenta años que los trabajadores no ganan poder adquisitivo ni aumentan su ocio y ya es hora de que se lo merezcan".