El alza del SMI provoca la mayor subida del coste laboral en 10 años

Cada trabajador le cuesta a su empresa una media de 2.664 euros al mes. Es lo que se conoce en la jerga del Instituto Nacional de Estadística (INE) como coste laboral. Y en el segundo trimestre de este año aumentó al mayor ritmo en una década: un 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior. En esta estadística se incluyen el salario (el componente principal) y las cotizaciones sociales obligatorias a la Seguridad Social. El motivo del espectacular incremento de este trimestre hay que buscarlo en el «decretazo» de Pedro Sánchez mediante el que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subió un 22% de golpe el pasado mes de enero, hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas.

Por un lado, este aumento provocó un alza del 2,1% de los costes salariales, en este caso sobre todo beneficiando a los trabajadores con sueldos más bajos. Por otro, la subida del SMI llevó aparejada un incremento de las bases de cotización que ahora se ve reflejado en la subida del 3,9% de los costes no salariales (cotizaciones) que abonan cada mes las propias empresas pero que no llegan al bolsillo de los trabajadores. De los 2.664 euros del coste total, 1.992 euros corresponden al salario, mientras que 619 euros son cotizaciones. Otros 66 euros son percepciones no salariales (dietas, transporte, herramientas de trabajo, etc.) y 12 euros son subvenciones y bonificaciones.

El aumento del 2,4% del coste laboral es el mayor desde el último trimestre de 2009. No obstante, está aún muy lejos de las subidas habituales en los años anteriores a la crisis, cuando crecía con regularidad más del 4% y en ocasiones por encima del 5%. El coste laboral por hora efectiva subió un 5,9% como consecuencia del menor número de horas trabajadas, debido a que la Semana Santa tuvo lugar este año en el segundo trimestre, mientras que en 2018 cayó en el primero.

Durante el segundo trimestre de 2019 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente los trabajadores a tiempo completo y tiempo parcial, es de 34,2 horas. De estas se pierden, de media, 4,4 horas a la semana, la mayoría de ellas (2,7) por vacaciones y fiestas disfrutadas. Si se añaden las horas extras y se restan las perdidas, la jornada se reduce a 30 horas efectivas de trabajo. Los trabajadores a tiempo completo cobran una media de 16 euros por hora, cifra que se reduce hasta los 11 euros para los empleos a tiempo parcial.

Según el INE, en España hay 107.531 vacantes de empleo, la cifra más alta desde que se publica esta información (2013). El 89% estaban en el sector servicios, el 7% en la industria y el 4% en la construcción. Entre los motivos por los que no existen vacantes, el 93% dice que «no necesita más trabajadores», mientras que el 5% alude a los elevados costes de contratación».

La industria tiene los salarios más altos, con una media de 2.373 euros mensuales, frente a los 1.987 euros de la construcción y los 1.925 euros del sector servicios.

Auditoras y bancos, los que mejor pagan

Los directores gerentes de bancos y los socios de consultoras o auditoras, con un sueldo medio que puede llegar a los 300.000 euros al año, son los dos puestos mejor pagados de España, según Adecco. Con remuneraciones que oscilan entre 200.000 y 250.000 euros destacan los directores de información (tecnologías de la información y telecomunicaciones), los socios de despachos legales, los directores de datos y los directores comerciales en banca y seguros.