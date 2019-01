El ex gerente del FMI pide a la UE más solidaridad

Jacques de Larosière, exgobernador del Banco de Francia y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), protagonizó ayer el nuevo encuentro de la cátedra «La Caixa» Economía y Sociedad. De Larosière aprovechó para criticar que la Unión Europea no ejerza la solidaridad con los países de la propia Unión que han hecho «los deberes mínimos» y eso explica el surgimiento de movimientos populistas. Por ello, reclamó mecanismos de asistencia mutua entre los países de la UE.

En su conferencia «Financial crises are often the result of mistaken consensuses» (Las crisis financieras son a menudo el resultado de opiniones mayoritarias equivocadas), Jacques de Larosière ha repasado las principales lecciones aprendidas de las crisis financieras, una temática que analiza profundamente en sus libros «50 ans de crises financières» (50 años de crisis financieras) y «Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier» (Los diez prejuicios que nos llevan al desastre económico y financiero).

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ejerció como maestro de ceremonias y agradeció la presencia del exgobernador del Banco de Francia, a quien destacó como uno de los principales artífices de la mejora del funcionamiento del sector de los servicios financieros en la Unión Europea. En este sentido, el presidente de CaixaBank recordó el conocido como «Informe De Larosière» del Grupo de alto nivel sobre supervisión financiera en la UE, presidido entre 2008 y 2009 por el ex director gerente del FMI, que identificó los problemas que condujeron a la crisis financiera y que generó propuestas concretas de reformas.

La cátedra de Economía y Sociedad es una iniciativa que nació en 2005 con el objetivo de impulsar una amplia serie de actividades académicas sobre las principales cuestiones que interesan y preocupan a la sociedad en la actualidad, a partir de un programa de clases magistrales, debates y conferencias.