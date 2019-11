Emirates busca tripulantes de cabina por 2.000 euros al mes

Emirates, la mayor aerolínea del mundo, está seleccionando candidatos en España para unirse a su tripulación de cabina. La compañía, con sede en Dubái, visitará en noviembre las ciudades de Madrid, Valencia y Salamanca, donde se llevarán a cabo tres jornadas de puertas abiertas para la contratación de tripulantes de cabina (TCP) debido a la incorporación de nuevas rutas en su red de destinos, así como de aviones adicionales.

Las citas son las siguientes:

- Madrid, el 7 de noviembre a las 9:00 en el Hotel Iberostar Las Letras Gran Vía (C/ Gran Vía, 11).

- Valencia, el 9 de noviembre a las 9:00 en el AC Hotel By Marriot Valencia (Avda. De França, 67)

- Salamanca, el 12 de noviembre a las 9:00 en el Hotel NH Collection Salamanca Palacio de Castellanos (C/ San Pablo, 58).

La aerolínea busca candidatos "open minded", atentos, amables y orientados al servicio para ofrecer a los clientes su reconocida experiencia a bordo. Para ser considerado en el proceso es necesario cumplir algunos requisitos, entre los que se encuentran: tener como mínimo 21 años, no tener ni tatuajes ni cicatrices visibles, hablar inglés fluido y tener un alcance con el brazo de 212 cm estando de puntillas.

Durante la jornada de "Open Day" cualquier persona podrá acceder a un puesto de tripulante de cabina de la aerolínea simplemente presentándose con su currículum actualizado y en inglés, y una fotografía reciente. Y aunque no es obligatorio, se recomienda a los candidatos que cumplimenten una solicitud online en la web de Emirates Group Careers. Por si fuera necesario, los candidatos deberán ir preparados para pasar el día entero en el proceso de selección.

El "Open Day" simplemente será un día introductorio y en el que se descartarán a los aspirantes que no cumplan los requisitos básicos ya nombrados anteriormente. La mujeres, preferiblemente, deberán llevar el pelo recogido, de un color natural y con maquillaje también natural, dentro de los estándares exigidos por la empresa a sus propios trabajadores. En el caso de los hombres, se requiere un corte tradicional y un aspecto cuidado. En cuanto al vestuario, se exige una vestimenta formal, similar a la que se usaría en una oficina. Afortunadamente para los miopes, llevar gafas no será un motivo para no ser descartado.

Durante este día, Emirates mostrará unos vídeos en lo que se explica cómo funciona la compañía y sus condiciones de trabajo. Posteriormente se realizarán un par de preguntas a cada candidato y los seleccionados recibirán una llamada para asistir a la siguiente fase durante el “Assessment Day”.

Este día constará de tres procesos de selección en los que serán descalificados candidatos hasta acabar con unos pocos afortunados que llegarán a la última fase. La primera será una prueba por parejas, a esta le seguirá una por grupos y finalmente un test de nivel de inglés. Cabe recordar que todo el proceso de selección será en inglés. A lo largo de las dos primeras fases, los aspirantes a tripulantes de cabina tendrán que ser capaces de escuchar las opiniones de sus compañeros de examen y llegar a un acuerdo sobre algún problema o situación que pudiera ocurrir trabajando. Los que superen estas dos fases completarán un test de inglés de apenas un par de páginas y con un nivel similar al B1 o B2 por Cambridge.

Pero el proceso no acaba aquí. Es el momento de la fase final. Los pocos afortunados que lleguen a este último cortafuegos tendrán que hacer frente a una entrevista cara a cara con un seleccionador con el que conversarán alrededor de una hora sobre experiencias laborales anteriores, capacidades adquiridas y otras cuestiones relacionadas con este ámbito. Tras poco más de un mes de espera, Emirates se pondrá en contacto con los elegidos para entrar en su selecto club de empleados.

Prácticamente la totalidad del sueldo podría ser ahorrada, ya que Emirates ofrece a los tripulantes de cabina un paquete en el que se incluyen beneficios como ingresos libres de impuestos, alojamiento compartido y gratuito de alto nivel en Dubái, transporte gratuito desde y hacia el trabajo, cobertura médica y dental, así como descuentos exclusivos en compras y actividades de ocio en Dubái y en todos los países en los que opera la compañía. Sin embargo, el costoso estilo de vida de Emiratos Árabes hará mermar la cuenta de sus trabajadores más rápido de lo habitual.

Si se mantienen los gastos dentro de lo habitual, cada tripulante podría ahorrar de media 1.000 euros mensuales, o lo que es lo mismo, 12.000 euros al año, aunque todo ello dependerá de las horas de vuelo trabajadas y de lo que cada tripulante de cabina esté dispuesto a gastar. Según los testimonios online de varias azafatas, el salario básico de Emirates ronda los 1.000 euros. En teoría, el trabajador de la aerolínea percibirá siempre este salario independientemente de que no realizase ningún servicio. Cada hora de vuelo se paga a 14 euros. Por lo que, con una jornada laboral de 80 horas mensuales, el salario ascenderá hasta los 2.000 euros. Esta remuneración aumentará a medida que lo hace la clase. Además, a esta cifra hay que añadirle posibles "bonus" y el dinero que la compañía aérea proporciona a cada tripulante para gastarlo en estancias en otros países.