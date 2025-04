España dobla en febrero el paro de la OCDE y es el único país que supera el 10% de desempleo

La tasa de paro de la zona euro alcanzó en febrero el mínimo de la serie histórica iniciada en 2001 con un 6,1%, una décima menos que en enero, según los datos correspondientes al segundo mes del año presentados hoy sobre los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

También fue la menor en febrero para la Unión Europea, con un 5,7%, frente al 5,8% en enero.

Para el conjunto de la OCDE se mantuvo sin cambios en febrero en el 4,8%, que es igualmente la más baja de la misma serie histórica, aunque esa cifra ya se consiguió en junio de 2023.

En el caso de España, que más que dobla la media de la organización con un 10,4%, el dato de febrero no es ni de lejos la menor tasa desde 2001, ya que en mayo de 2007, antes de que estallara la crisis financiera, el paro había bajado hasta el 7,9%.

En cualquier caso, la tasa de desempleo había bajado en febrero siete décimas, si se compara con el 11,1% que había en septiembre de 2024. Sólo habían tenido un descenso mayor Grecia (un punto porcentual, al 8,6%) y Dinamarca (nueve décimas, al 5,7%).

España es el único de los 38 miembros de la organización en el que se superaba en febrero el umbral del 10%. Los únicos que se acercaban a ese listón eran Colombia (9,5%) y Finlandia (9,2%), donde a contracorriente de la tendencia general el paro ha subido desde el 8,6 % en septiembre.

Tasa de empleo

Por otro lado, la tasa de empleo de la OCDE (el porcentaje de personas con un empleo entre los que están en edad de trabajar) se mantuvo prácticamente estable en el cuarto trimestre de 2024, con un 70,2%, apenas una décima por encima del máximo de la serie histórica -que empezó en 2005- logrado en el trimestre precedente.

En ese indicador, España ha estado siempre en la parte baja de la tabla, aunque en el último trimestre de 2024 se mantuvo por segundo trimestre consecutivo en su máximo, con un 66,3%.

Tenían tasas de empleo inferiores a la española todos los países latinoamericanos que forman parte de la OCDE y también otros países del Mediterráneo, en concreto Grecia (63,8%), Colombia (63,7 %), México (63,5 %), Italia (62,2 %), Costa Rica (61,9 %) y, sobre todo, Turquía (55,2 %).

Todos ellos, y en particular Turquía, se caracterizan por una tasa de actividad netamente inferior para las mujeres que para los hombres