España, país de comerciales: aglutinan más del 20% de las ofertas de empleo publicadas el año pasado

La profesión de comercial se sitúa como la más demandada en nuestro país al aglutinar el 20,71% de todas las vacantes de empleoque se publicaron en España el año pasado, es decir, una de cada cinco. Así lo publica The House of Sales, la comunidad del Grupo Adecco por y para los perfiles de ventas, que además aclara que las ofertas de trabajo para comerciales lideran en 14 de las 17 autonomías, a excepción de Navarra, País Vasco y Cataluña, en las que son el segundo perfil con más vacantes publicadas.

De entre esas 14 autonomías, Extremadura es la que reúne un mayor porcentaje de ofertas de comercial, donde un 34,06% de las vacantes publicadas están buscando a este tipo de profesionales. Le sigue Asturias, donde los comerciales copan el 30,95% de las ofertas de trabajo, y Castilla y León, con un 29,94%.

Por el contrario, en las posiciones más bajas se encuentran el País Vasco, con un 10,55%, la Comunidad de Madrid, con un 10,44% y Cataluña, donde solo el 6% de las vacantes requiere comerciales, a pesar de ser la segunda profesión más demandada en la autonomía.

Teniendo en cuenta que las empresas demandan cada vez más comerciales, Alberto Gavilán, director de Talento de The Adecco Group, ha visto conveniente señalar que “el número de candidatos que se forman o profesionalizan en esta área es menor de lo que realmente necesitan las empresas y esto es lo que convierte a la profesión de ventas en una de las deficitarias en nuestro país”.

Las competencias necesarias para vender

El 27% de las empresas encuestadas por The House of Sales señalan que la competencia que más valoran a la hora de contratar nuevos comerciales es la orientación a objetivos. Por su parte, el 23% desearía que sus candidatos presenten habilidades comunicativas y el 21% que tengan capacidad de negociación.

En lo que a comerciales respecta, para siete de cada diez encuestados la flexibilidad horaria es el beneficio más valorado de entre los que les pueden ofrecer las empresas, seguido del teletrabajo (24%) y el seguro médico privado (5%).

Asimismo, The House of Sales ha querido preguntar a los trabajadores comerciales acerca de la implantación de la Inteligencia Artificial (IA) en su puesto de trabajo. En este sentido, solo cuatro de cada 10 admite utilizarla de manera regular, mientras que el 60% restante afirma que todavía no ha empezado a integrarla en sus rutinas de trabajo.