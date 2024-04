España será el país europeo que más renta perderá por el cambio climático: el 18%

La renta media mundial se reducirá un 19% durante los próximos 25 años por cupa del cambio climático y España será el país europeo que más sufra su impacto económico, con una pérdida de casi el 18% en 2050, una cuantía que superaría los costes de reducir las emisiones globales. Así lo determina el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (PIK) en su último estudio publicado en la revista Nature, que señala que esas pérdidas estimadas son ya seis veces superiores a los costes de mitigación necesarios para limitar el calentamiento global a dos grados. Además afectarían a la mayoría de países, en especial en Asia meridional y África.

En el debate público se ha insistido mucho en lo costoso que es proteger el clima, pero lo que se conoce y discute mucho menos es lo cara que sería la alternativa. La investigación demuestra que, "sólo debido a las emisiones históricas, a mediados de siglo seremos un 19% más pobres de lo que habríamos sido sin cambio climático", explicó a Efe la responsable del equipo del PIK, Leonie Wenz, que también destacó que "la dimensión de la injusticia es chocante. Se prevé que los países menos responsables del cambio climático sufran una pérdida de ingresos a mediados de siglo un 60% superior a la de aquellos con mayores ingresos, y un 40% superior a la de los países con mayores emisiones".

Su equipo combinó modelos con datos empíricos de las más de 1.600 regiones del mundo durante los últimos 40 años y simulaciones climáticas de última generación, además de evaluar la persistencia de los impactos climáticos sobre la economía en el pasado. Y según su análisis, el cambio climático causará daños económicos a gran escala en los próximos 25 años en casi todos los países del mundo, incluso para los muy desarrollados. Sin embargo, Wenz destacó que en la segunda mitad del siglo, "todavía pueden evitarse muchos daños económicos y, por tanto, costes para la sociedad, si reducimos drástica e inmediatamente nuestras emisiones".

Las proyecciones señalan que la renta media per cápita en España podría llegar reducirse el 17,8% de aquí a mediados de siglo, en comparación con un escenario sin cambio climático. En Italia sería del 15%; Francia 13%; Alemania 11,1% y en Estados Unidos del 11,2%. El dato podría ser en Argentina del 12,7%; en Brasil 21, %; México 18,9%; Colombia 18,7% o del 22,7% en Paraguay. Entre los países más afectados, Mauritania (26,4%) o Sudán (26,2%) y en el extremo opuesto Mongolia (1,1%) o Noruega (1,4%). Estas estimaciones a nivel nacional se obtuvieron tomando la media ponderada por población de todas las regiones subnacionales de un país.

Las causa de estas reducciones es el impacto del cambio climático en aspectos relevantes para el crecimiento económico, como el "rendimiento agrícola, la productividad laboral o las infraestructuras". En conjunto, se calcula que los daños anuales a escala mundial ascenderían a unos 38 billones de dólares, con una horquilla probable de entre 19 y 59 billones en 2050. Estos se derivarían principalmente del incremento de las temperaturas y los cambios en las precipitaciones. Si se tienen en cuenta otros fenómenos meteorológicos extremos, como las tormentas o los incendios forestales, podrían aumentar más.

Los investigadores advierten de que habrá que reducir las emisiones "de forma drástica e inmediata"; de lo contrario, las pérdidas económicas serán aún mayores en la segunda mitad del siglo, llegando hasta el 60% de media mundial en 2100. El estudio muestra que proteger nuestro clima es mucho más barato que no hacerlo, y eso sin siquiera considerar los impactos no económicos como la pérdida de vidas o la biodiversidad, según Wenz.

Sobre los resultados del estudio, en el que no participó, el investigador Ilan Noy, de la Universidad Victoria de Wellington (Nueva Zelanda) consideró que este tipo de enfoque de modelización "no es adecuado para sacar conclusiones sobre los costes del cambio climático a nivel local". Sin embargo, Noy, citado por el SMC -una plataforma de recursos científicos para periodista-, agregó que ello "no resta valor a su mensaje principal: que debemos converger rápidamente hacia un mundo de cero emisiones netas".