Los españoles buscan refugio en los seguros de cancelación por el adelanto electoral: ¿se pueden contratar ahora si ya tenía su viaje reservado?

El adelanto de las elecciones generales ha puesto en alerta a los españoles que tienen vacaciones a partir de la segunda quincena de julio, sobre todo, a los que ya habían contratado viajes. El comparador de seguros de viaje Acierto.com vaticina que la contratación de este tipo de seguros se disparará durante el mes de junio y explica qué opciones existen para proteger las vacaciones familiares en caso de que ser convocado a una mesa electoral

¿Podemos no acudir a la mesa electoral si tenemos un viaje?

Ser miembro de una mesa electoral tiene carácter obligatorio, a no ser que nos encontremos en alguna de las situaciones contempladas por la Ley Electoral. Las vacaciones no están expresamente recogidas como motivos de fuerza mayor para librarse de la mesa electoral. En este caso habrá que reclamar ante la Junta Electoral (aportando la documentación correspondiente al viaje y en el plazo de 7 días desde la recepción de la carta certificada) y esperar a que entienda las mismas como un “evento familiar de especial relevancia”, enmarcado dentro de las alegaciones por motivos familiares, y que también ocasionará un perjuicio económico en caso de aplazamiento de estas o que directamente no es posible aplazarlas.

Las consecuencias de ausentarse sin justificación son graves: puede conllevar una pena de prisión de 3 meses a 1 año, o una multa administrativa de 6 a 24 meses. El importe cambia según la sentencia (artículo 143).

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado a las Juntas Electorales que flexibilicen sus criterios “para evitar una avalancha de reclamaciones por cancelación de viajes” y afirma que es momento de cambiar el artículo 27 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General “a fin de que se dote de voluntariedad al nombramiento de presidente y vocales de las mesas electorales”.

Facua también ha pedido "que sean considerados eventos familiares de especial relevancia aquellos viajes realizados en familia o que tengan por objeto visitar a familiares, contratados con anterioridad al 30 de mayo y que no puedan ser aplazados o cuyo aplazamiento cause un perjuicio económico importante".

¿Puedo contratar ahora el seguro si ya había reservado mi viaje?

En cualquier caso y a la espera de lo que ocurra, una buena alternativa sigue siendo contratar un seguro de viaje con cancelación o una póliza de anulación de viaje específica, recomienda el comparador Acierto.com. "Ambas permiten cancelar el viaje por razones contempladas en el contrato (como pueda ser que nos convoquen a la mesa electoral) y recuperar los gastos. Además, se trata de seguros de viaje que actualmente pueden conseguirse a muy buen precio", añade el comparador.

Los seguros de viaje, tanto los de cancelación como aquellos que cuentan con cobertura de anulación, cubren los gastos que puedan derivarse de la anulación del viaje. Esta garantía puede tener ciertos límites: por ejemplo, que haya un límite de gasto, que no todas las reservas se encuentren cubiertas (por ejemplo, las excursiones o reservas en restaurantes que hayan implicado un desembolso), etcétera.

Además, es clave que la causa de la cancelación se encuentre reflejada en la póliza. Hay compañías que ofrecen seguros de cancelación de viaje con hasta 33 motivos distintos. Pero depende de cada aseguradora y de cada póliza. Los más comunes en la mayoría de ellas son enfermedades, accidente o fallecimiento del titular o de un familiar directo, situaciones imprevistas como por ejemplo motivos laborales o de estudios y convocatorias de organismos oficial, un supuesto en el que está incluido que nos convoquen a una mesa electoral.

Si pretende viajar coincidiendo con la celebración de elecciones y aún no tiene la reserva hecha, las distintas agrupaciones de consumidores aconsejan hacerlo. Si en cambio ya tenía su viaje contratado antes de que se adelantasen las elecciones y no tiene seguro de cancelación, todavía puede adquirirlo. Acierto.com y la aseguradora de viajes InterMundial explican que aún se puede disfrutar de esta cobertura siempre y cuando contrate el seguro antes de que se produzca la causa que le impedirá viajar, es decir, la convocatoria de miembro de mesa (1 de julio). En este caso, la cobertura estará garantizada una vez salvado el periodo de carencia de 72 horas por haberlo contratado después del viaje.

Los presidentes y vocales de las mesas, al igual que dos suplentes por cada uno de ellos, son elegidos por sorteo entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria, según recoge la ley. Es decir, el sorteo se realizará entre el 24 y el 28 de junio, aunque la fecha límite para avisar a los elegidos será el 1 de julio. En cambio, si el seguro se contrata después de recibir la notificación para ser mesa, la cobertura del seguro no tendrá validez.

Eso sí, es aconsejable mirar detenidamente las condiciones del seguro que vaya a contratar, para comprobar que cubra la inminente convocatoria de elecciones, ya que algunas aseguradoras podrían no ofrecer esta opción. En este sentido, aseguradoras y agencias de viaje están negociando la creación de un seguro especial destinado a preservar las reservas y vacaciones contratadas por los ciudadanos coincidentes con la fecha de las elecciones generales del 23-J, en previsión de que sean llamados a integrarse en una mesa electoral.

Según los datos de Acierto.com, la contratación de seguros de viaje se ha disparado un 50% sólo en el primer trimestre del año, "una cifra que seguirá creciendo a pasos agigantados tras el anuncio de Pedro Sánchez y una tendencia que se viene repitiendo desde el fin de la pandemia", advierte el comparador. En concreto, los seguros vacacionales han aumentado un 64% respecto del mismo período de 2022. “Los españoles están más concienciados de la importancia de viajar seguros y de evitar imprevistos”, afirma Acierto.com.