Los españoles gastan de media 1.251 euros este verano, un 2% más que en 2024

Este verano los bolsillos se han movido un poco más: los españoles hemos gastado una media de 1.251 euros, un 2% más que en 2024. Sin embargo, no todos se han ido de vacaciones. Mientras en junio un 78% afirmaba que viajaría, finalmente solo el 64% salió de viaje, 14 puntos menos de lo previsto.

¿Quiénes han viajado y cuánto han gastado?

Entre quienes sí hicieron las maletas, el gasto medio se disparó hasta los 1.443 euros, un 3% más de lo que tenían pensado. El alojamiento fue el mayor desembolso, aunque acabó siendo un 8% inferior a lo previsto. En transporte, el gasto medio quedó en 232 euros, apenas un 1% menos de lo estimado.

En comparación con 2024, casi la mitad de los viajeros (45%) reconoce haber gastado más, mientras que un 34% mantuvo su presupuesto y un 21% viajó con menos.

Destino preferido: playa nacional

Los destinos nacionales siguen reinando: 7 de cada 10 españoles optaron por quedarse en el país, sobre todo en la costa (65%). El turismo rural (26%) y de ciudad (25%) quedaron bastante por detrás. Solo un 19% eligió salir al extranjero.

Qué hicimos en vacaciones

Lo que nunca falla: salir a comer fuera. El 70% de los viajeros disfrutó de restaurantes durante sus vacaciones. Le siguen las compras (41%) y el cine (36%), actividades que incluso superaron lo que la gente pensaba hacer en junio. En cambio, las visitas guiadas (19%) y los balnearios (15%) quedaron por debajo de las expectativas.

Los que no viajaron

Un 34% de españoles no se fue de vacaciones este verano, 14 puntos más de lo que habían dicho en junio. ¿El principal motivo? La economía: un 57% asegura que no podía permitírselo. También destacan quienes prefirieron ahorrar (31%) o los que se echaron atrás por la subida de precios en alojamiento y transporte.

Eso sí, quedarse en casa no significa no gastar: su desembolso medio fue de 580 euros, un 6% menos de lo previsto en junio. Los mayores de 60 a 64 años rompieron la media con más de 800 euros de gasto, frente a los 570 que esperaban.

Entre quienes no viajaron, las actividades favoritas fueron salir a restaurantes (55%) y al cine (36%), seguidas de shopping (28%) y deporte (26%).