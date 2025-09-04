Economía
Los españoles gastan de media 1.251 euros este verano, un 2% más que en 2024
El Observatorio Cetelem publica una nueva edición de su zOOm de gasto en verano, que revela cómo hemos disfrutado (y gastado) en nuestras vacaciones de 2025
Este verano los bolsillos se han movido un poco más: los españoles hemos gastado una media de 1.251 euros, un 2% más que en 2024. Sin embargo, no todos se han ido de vacaciones. Mientras en junio un 78% afirmaba que viajaría, finalmente solo el 64% salió de viaje, 14 puntos menos de lo previsto.
¿Quiénes han viajado y cuánto han gastado?
Entre quienes sí hicieron las maletas, el gasto medio se disparó hasta los 1.443 euros, un 3% más de lo que tenían pensado. El alojamiento fue el mayor desembolso, aunque acabó siendo un 8% inferior a lo previsto. En transporte, el gasto medio quedó en 232 euros, apenas un 1% menos de lo estimado.
En comparación con 2024, casi la mitad de los viajeros (45%) reconoce haber gastado más, mientras que un 34% mantuvo su presupuesto y un 21% viajó con menos.
Destino preferido: playa nacional
Los destinos nacionales siguen reinando: 7 de cada 10 españoles optaron por quedarse en el país, sobre todo en la costa (65%). El turismo rural (26%) y de ciudad (25%) quedaron bastante por detrás. Solo un 19% eligió salir al extranjero.
Qué hicimos en vacaciones
Lo que nunca falla: salir a comer fuera. El 70% de los viajeros disfrutó de restaurantes durante sus vacaciones. Le siguen las compras (41%) y el cine (36%), actividades que incluso superaron lo que la gente pensaba hacer en junio. En cambio, las visitas guiadas (19%) y los balnearios (15%) quedaron por debajo de las expectativas.
Los que no viajaron
Un 34% de españoles no se fue de vacaciones este verano, 14 puntos más de lo que habían dicho en junio. ¿El principal motivo? La economía: un 57% asegura que no podía permitírselo. También destacan quienes prefirieron ahorrar (31%) o los que se echaron atrás por la subida de precios en alojamiento y transporte.
Eso sí, quedarse en casa no significa no gastar: su desembolso medio fue de 580 euros, un 6% menos de lo previsto en junio. Los mayores de 60 a 64 años rompieron la media con más de 800 euros de gasto, frente a los 570 que esperaban.
Entre quienes no viajaron, las actividades favoritas fueron salir a restaurantes (55%) y al cine (36%), seguidas de shopping (28%) y deporte (26%).
✕
Accede a tu cuenta para comentar