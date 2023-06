Los españoles viajan más e incrementan su gasto en un 32,2% en las vacaciones del primer trimestre de 2023 según el INE

Durante los meses de enero, febrero y marzo, los españoles han aumentado sus viajes "por motivos personales" en torno a un 9,8% en comparación con los datos recogidos durante el primer trimestre de 2022, según ha recogido el INE en su última encuesta de turismo publicada ayer.

Los españoles han realizado concretamente 35,3 millones de viajes, tan solo durante el primer trimestre del año. Con una mayor afluencia en el mes de enero. Además, en la encuesta también se revela que el gasto de estos viajes ha subido en un 32,2%. Es decir, que los españoles que han viajado en el primer trimestre del año se han gastado más dinero que los que lo hicieron durante el mismo periodo de 2022.

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son los principales destinos a los que han viajado los españoles

El principal motivo por el que los españoles han viajado durante el primer trimestre de 2023 es por ocio, recreo y vacaciones, en torno a un 42% de los encuestados. El resto de viajes han sido por visitas a familiares o por negocios.

Los destinos favoritos de los españoles que han viajado durante el primer trimestre de 2023 son nacionales en un 89,3%. Concretamente, lo han hecho a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana con mayor frecuencia. El 10,7% restante ha viajado a destinos extranjeros.

De la última encuesta del INE publicada ayer también se revela que los residentes de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña son los que más viajes han emprendido durante el trimestre estudiado.

Los españoles que más han viajado durante el primer trimestre de 2023 son los que tienen de 15 a 24 años

Según el grupo de edad, las personas que más han viajado durante enero, febrero y marzo de 2023 han sido los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años con un 82,8%. Les sigue el grupo de 25 a 34 años con un 78,6% y así sucesivamente hasta llegar a las personas que tienen 65 años o más que solo viajan en torno a un 46,8%.

Por otra parte, según el tipo de familia, los que más han viajado han sido una pareja con hijos con un 70,7%. El que menos ha viajado según la encuesta del INE ha sido un adulto sin hijos, con un 57,2% registrado.

Además, la encuesta también saca a la luz que 3 de cada 10 españoles no viaja. La mayoría, un 41,9%, no han realizado un viaje en el primer trimestre del año por motivos financieros. Mientras que en torno al 20% no lo han hecho por motivos de salud, por falta de tiempo o compromisos laborales o familiares o, simplemente, porque prefieren quedarse en casa.