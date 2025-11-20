Estos son los trucos para que los electrodomésticos gasten menos en invierno

El gasto en electricidad se dispara con la llegada del invierno. Las pocas horas de luz y el frío hacen que el consumo sea mucho mayor y las facturas lleguen con cifras muy altas.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) asegura que esto puede cambiar e incluso se puede llegar a conseguir que los electrodomésticos de la casa rindan más y a un precio más bajo.

Según Whirpool, hay varias claves a seguir para que esto se pueda hacer realidad. En primer lugar, hay que subir la temperatura de la nevera. Con el frío ambiental, no es necesario que los frigoríficos trabajen tanto y lo ideal es mantener el compartimento principal entre 4ºC y 5ºC, y el congelador en torno a –18ºC.

Si tu casa no cuenta con calefacción y en cambio tienes una bomba de calor o un aire acondicionado que cumple esa función, antes del invierno es conveniente hacer una limpieza de los filtros para mejorar la calidad del aire y evitar que el sistema trabaje más de lo necesario.

Además, se recomienda mantener el dispositivo regulado a 21ºC permite para caldear las habitaciones sin elevar demasiado el consumo. En concreto, AIE determina que "bajar solo un grado la temperatura media de la vivienda puede reducir el gasto energético en torno a un 7 %".

Optimizar el uso de lavadoras, secadoras y lavavajillas también es clave para reducir la factura. Utilizar cualquier electrodoméstico durante las horas valle de consumo puede generar ahorros de entre un 20% y un 30 % en la factura.

La conectividad es una herramienta que ha ido llegando a los hogares de todo el mundo durante la última década. Controlar luces y otros dispositivos a distancia, así como tenerlos monitorizados a través del móvil y recibir alertas con necesidades de mantenimiento son clave para garantizar la eficiencia durante el invierno.

Lo más importante de todo es realizar un mantenimiento previo a la llegada de la época invernal. "Estos pequeños gestos evitan averías, mejoran el rendimiento y reducen el consumo energético de manera significativa", aseguran desde la compañía.