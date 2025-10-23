La facturación media por noche de hotel en España ya supera los 131 euros

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 39,4 millones el pasado mes de septiembre, lo que supone un 1,2% más que en el mismo de 2024, según datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Las realizadas viajeros residentes en España subieron un 1,3% y las de no residentes un 1,1%.

Durante los nueve primeros meses de 2025 las pernoctaciones crecieron un 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España disminuyeron un 0,2%, mientras que las de no residentes aumentaron un 1,3%.

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en septiembre, con el 22,1%, 12,7% y 12,4% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Islas Baleares, Cataluña y Canarias, con el 32,5%, 18,6% y 17,8% del total, respectivamente.

Por zonas turísticas, la isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 7,2 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià.

Reino Unido y Alemania, a la cabeza

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 27% y el 18%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en septiembre.

Las pernoctaciones de viajeros procedentes de Francia, Países Bajos y Estados Unidos (los siguientes mercados emisores) representaron el 7,4%, 4,7% y 4,6% del total, respectivamente.

En septiembre se cubrieron el 66,9% de las plazas ofertadas, un 0,3% más que en septiembre de 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana creció un 1,8% y se situó en el 72,5%. Las Islas Baleares presentaron el mayor grado de ocupación por plazas durante septiembre (81,4%).

Por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 85% y 88,1%, respectivamente.

El punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas fue Llucmajor (89,4%). Isla Cristina alcanzó la mayor ocupación en fin de semana (93,6%).

Precios un 5,5% más caros

Los datos del instituto estadístico muestran como los precios hoteleros subieron en España un 5,5% en septiembre respecto al mismo mes de 2024.

Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en Islas Baleares (8,5%) y la menor en Cataluña, donde los precios no variaron.

Por categorías, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de dos y tres estrellas de plata (8%).

La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 131,4 euros en septiembre, lo que supuso un aumento del 5% respecto al mismo mes de 2024.

El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 102,5 euros, con una subida del 6,2%.

Por categorías, el ADR fue de 296,5 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 136,3 euros para los de cuatro y de 106,5, para los de tres. El RevPAR para estas mismas categorías fue de 229,7, 115,8 y 85,4 euros, respectivamente.

El punto turístico con mayor ADR y RevPar fue Estepona, con 271,6 y 220,2 euros, respectivamente.