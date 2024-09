Fedea y los economistas piden vincular la subida del SMI a la productividad

Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE) han demandado una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "más prudente" para evitar efectos indeseables en la generación del empleo, al tiempo que han solicitado eliminar los tipos reducidos del IVA. Durante una rueda de prensa para presentar las conclusiones y propuestas sobre cuestiones estructurales de la economía española, Fedea y los economistas han indicado que las subidas del SMI podría lograrse vinculando, al menos parcialmente, tanto los incrementos sectoriales como los del SMI a las mejoras de productividad, consiguiendo contener el crecimiento de los costes laborales unitarios y mejorando la competitividad.

Baja productividad

En esta línea, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, también ha avisado sobre la caída de la productividad en España y ha reiterado la necesidad de acoplar los salarios a la misma para no generar una reducción del empleo y aumento del desempleo. De igual manera, en el informe se avisa de que no existe evidencia de que los fondos 'Next Generation' hayan contribuido a aumentar la productividad -de hecho, en una primera valoración, la evolución media anual de la productividad real en el bienio 2021-2022 apenas supera el 0,5%-, aunque esperan que estos fondos impacten "positivamente" en la eficiencia de los distintos sectores y regiones, pero posiblemente dentro de unos años, según recoge Europa Press.

IVA unitario y sin reducciones

En el plano fiscal, el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, ha asegurado que el objetivo es ir al déficit cero y a lograr superávits. Para ello, los economistas han realizado una serie de propuestas que pasa por una consolidación fiscal con medidas de control del gasto público -especialmente del destinado a las pensiones-, a la par que acometer reformas estructurales y de mejora de la eficiencia de la gestión de las administraciones públicas.

Además, piden abordar ciertas reformas centradas en ampliar las bases tributarias, eliminando los tipos reducidos del IVA y el sistema de módulos, primando los impue

En relación al IVA, el director general de Fedea ha abogado por un IVA de tipo único, con "alguna excepción", pero para todo, con el fin de conseguir que las bases tributarias sean "más anchas" y, de esa manera, los tipos "más bajos". En este sentido, De la Fuente ha indicado que las medidas del Gobierno en estos años han ido en la dirección contraria, ya que la reducción o eliminación del IVA en determinados productos ha impactado tanto a la gente de rentas bajas como a la gente de rentas altas, lo que no es "la mejor forma" de vehicular ayudas a los segmentos inferiores de renta.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, que ha participado en las jornadas, ha coincidido con el director de Fedea y ha pedido explorar medidas de reducción por la vía del gasto en lugar de por la vía de los ingresos para ayudar a determinadas actividades económicas, como la hostelería.

Financiación "desigual y caprichosa"

En relación a la financiación y fiscalidad autonómica, los economistas creen que el reparto es "desigual y caprichoso" y que existen problemas de exceso de complejidad. "Las comunidades autónomas siempre han pensado, y la experiencia les ha confirmado, que pueden gastar más de lo que tienen porque al final alguien las rescata. Eso plantea problemas de incentivos. Es una tendencia crónica a gastar más de la cuenta, a esto habría que meterle mano", ha advertido el director de Fedea.

Fondos transitorio de nivelación

Por ello, han sugerido introducir un fondo transitorio de nivelación que complemente los ingresos de aquellas comunidades que están por debajo de la media en términos de financiación por habitante ajustado, mientras no se aborde la necesaria reforma del sistema y llegar a un acuerdo político para el reparto.

Respecto a una posible condonación de la deuda autonómica, los economistas han indicado que esta debería ser parcial y estar ligada a la infrafinanciación acumulada de un territorio, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones -que deberían ser iguales para todas las comunidades-, con planes de ajuste factibles y verificables para las comunidades beneficiarias. En este sentido, el directo de Fedea ha lamentado que la propuesta fiscal "a la carta" de los independentistas catalanes, "muy parecida al sistema de concierto", vaya a materializarse, y ha indicado que seguirán "dando guerra" sobre esta cuestión.

Proporcionalidad vida laboral y jubilación

Respecto a la reforma del sistema de pensiones, De la Fuente ha pedido guardar una cierta proporcionalidad entre la duración de la vida laboral y la duración de la vida de jubilación. Así, ha apuntado a dos medidas: el factor de sostenibilidad, a través de una revisión de las cuantías, o ligar la edad normal de jubilación a la esperanza de vida, con excepciones en aquellas actividades que son físicamente exigentes. A largo plazo, ha apostado por un sistema de cuentas nocionales, como el de Suecia, ligando a la rentabilidad nocional --tipo de interés teórico que te abonan por lo que vas cotizando-- el crecimiento de la economía.

Recargo en el IRPF para pagar las pensiones

"Durante unos años o unas décadas, ante la jubilación del 'baby boom', vamos a tener problemas y seguramente no hay más remedio que aportar dinero de otras fuentes, de impuestos, pero habría que hacerlo por lo menos de una forma menos distorsionante y más transparente", ha indicado.

Así, ha propuesto un recargo sobre el IRPF y no solamente en las cotizaciones, como se está haciendo actualmente.

Reforma educativa

En relación a la educación, han pedido llevar a cabo una profunda reforma educativa, reforzando los contenidos curriculares y realizando evaluaciones que aseguren que tales contenidos se imparten y que se definen estándares uniformes en todo el territorio nacional. Por otro lado, en relación a los transportes, han abogado por establecer un sistema de planificación integrado en materia de infraestructuras del transporte -con una visión global y con rigurosos mecanismos de evaluación- y promover un acuerdo institucional en materia de financiación de las mismas mediante un pacto entre los grandes partidos.

Retomar la ley del suelo

En relación a la vivienda, han pedido llevar a cabo una verdadera política de vivienda a largo plazo y no "simples medidas de carácter coyuntural a corto plazo que no solucionan el problema" de la vivienda en España, que es la falta de oferta. En este sentido, han indicado que la Ley por el Derecho a la Vivienda ha impactado negativamente en la oferta y han pedido retomar la Ley del Suelo, una reforma "muy razonable" que hubiera facilitado el incremento de la oferta.