Feijóo confirma que aprobará una tarifa cero para el primer año de los autónomos

El PP perfila ya su programa económico de cara a las próximas elecciones, en el que tendrán un espacio destacado los autónomos para que dejen de ser "uno de los colectivos más golpeados por la pandemia", y que han recibido un apoyo "escaso" por parte del Gobierno. Así lo ha anunciado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el IV Foro Emprendedores y Autónomos, organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en el que ha prometido que incluirá en su programa electoral una "tarifa cero" para el primer año de un autónomo como medida central del impulso que quiere dar a este colectivo, para los que prepara "cuatro compromisos programáticos" para la recuperación y la creación del empleo.

Además de "recuperar y reforzar" la tarifa plana, que pasó de 60 euros a 80 euros con la aprobación de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) presentada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, Feijóo impulsará -como ya ha introducido la Comunidad de Madrid- una tarifa de cotizaciones cero para los autónomos que se inician en la actividad por cuenta propia, con una duración de 365 días. Además, incluirá un incentivo a la contratación del primer trabajador por parte de los autónomos, activará un plan de digitalización especializado, "imprescindible" para este colectivo, y planes de relevo generacional para trabajadores por cuenta propia.

"Vamos a introducir esto en nuestros compromisos programáticos para que ustedes se queden con mi cara. Antes de decir esto echamos cuentas, que no cuentos. Verán ustedes cómo aparece en el programa electoral que presentaremos en las elecciones autonómicas y nos comprometen para las generales", reiteró Feijóo, que cree que los autónomos son parte fundamental para seguir rebajando la tasa de paro. "Apoyar a los autónomos es apoyar la creación de empleo".

Según defendió, estas promesas "son compromisos programáticos" que aparecerán en el programa electoral que el PP presentará en las próximas semanas y "que nos compromete para el programa electoral de generales". De tal forma, el líder de la oposición compartió su compromiso a la hora de "ayudar a quienes quieren inician una actividad, apoyar a los que han emprendido y mejorar la protección social de los autónomos". Todo ello "se llama empleo y bienestar", remarcó. "A eso es a lo que debe dedicarse un Gobierno". Feijóo aprovechó este foro para denunciar que desde el Ejecutivo hayan "desprestigiado sin pudor a los empresarios, a los emprendedores y a los autónomos. Nosotros no nos sentimos representados con estas descalificaciones permanentes. La mayoría de los políticos no somos así", e insistió que "insultar, señalar a empresas y empresarios es un tic antidemocrático" que le preocupa como político. "A ustedes les han insultado, les han menospreciado y no han dejado de ahogar a los trabajadores con una política fiscal de una enorme voracidad, sin límites", censuró.