Ferrovial asegura que en Países Bajos logrará mejor financiación

Una mejor financiación. Eso es lo que, según Ferrovial, persigue con el traslado de su sede a Países Bajos, que tanta polvareda política ha levantado en España. En un hecho relevante enviado hoy a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) en el que detalla el proyecto común de fusión entre Ferrovial y su filial neerlandesa Ferrovial International, la compañía asegura que el traslado de su sede de Madrid a Amsterdam mejorará sus condiciones de financiación, al contar Países Bajos con "solidez financiera y estabilidad", algo que dota de menor volatilidad a sus costes de financiación debido a una prima de riesgo "más estable en comparación con otros países europeos". "Esa menor volatilidad debería traducirse en que, en el futuro, se reduzcan los costes de financiación en las emisiones de deuda de la compañía y, a la larga, también en mejoras en el coste total de capital", añade la compañía controlada por la familia Del Pino.

El resto de argumentos recogidos en el documento para justificar su polémica decisión son los ya esgrimidos por la compañía dos días atrás, cuando anunció su marcha de España: la proyección internacional de la compañía, que genera el 80% de su negocio fuera de España; la mayor notoriedad para los inversores de todo el mundo y el hecho de que Países Bajos servirá como una "plataforma óptima" para cotizar en Estados Unidos, uno de sus principales mercados.

Desde el punto de vista operativo, Ferrovial abunda en la nota, como ya dijo también el día que anunció el proyecto, que el cambio no tendrá consecuencias directas para el empleo en ninguna de las sociedades participantes en la fusión y que no se contempla la adopción de medidas laborales. No obstante, advierte de que sí podría ocurrir que determinados empleados de Ferrovial se trasladen voluntariamente a los Países Bajos o que sean recolocados y pasen a ser empleados de otras filiales de Grupo Ferrovial en España. En ambos casos, se trataría de traslados o recolocaciones voluntarias, que se realizarían "respetando los derechos consolidados de los trabajadores y sus condiciones laborales", según defiende. Todos los empleados, añade, pasarían a tener como empleador la nueva matriz, que estará en Países Bajos.

Tiempos

Ferrovial también aporta un calendario orientativo sobre las distintas fases de la transacción, aunque sin especificar fechas concretas, pues todo dependerá de cuándo se celebra la junta de accionistas, cita que todavía no ha sido convocada.

Así, en los próximos cinco días, la empresa publicará en el Borme el proyecto común de fusión. Posteriormente, se publicará la convocatoria de junta 35 días antes de su celebración y, a partir de ahí, los accionistas que se opongan tendrán un mes para ejercitar su derecho de separación.

Una vez cumplidas todas las formalidades de la fusión exigidas por la normativa española, se otorgará en España la escritura pública previa a la ejecución de la fusión, se presentará en el Registro Mercantil de Madrid y se solicitará la expedición de la certificación previa que acredite la correcta realización de los actos. Se espera que esto último ocurra entre el segundo y tercer trimestre del año.