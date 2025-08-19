El turismo español se anota otro récord con 63,7 millones de pasajeros aéreos internacionales hasta julio

La temporada veraniega afianza los récords de pasajeros que España llega registrando desde inicios de año. España recibió 63,7 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y julio de 2025, lo que supone un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior y un nuevo máximo para este periodo, según datos de Turespaña publicados este martes por el Ministerio de Industria y Turismo. Con este nuevo máximo, la cifra de pasajeros internacionales toma impulso para superar el récord de 105,6 millones anuales alcanzado en 2024. Sólo en el mes de julio, los viajeros por vía aérea procedentes de aeropuertos internacionales ascendieron a 11,7 millones, un 4,3% interanual más que en el mismo mes del año pasado y otro récord en ese mes.

En los primeros seis meses del año, el mercado que más pasajeros aportó fue Reino Unido, con 13,79 millones, el 21,6% de total y un 4,3% más que el año anterior. Y le siguen Alemania, con 8,5 millones (13,3% del total) y un alza del 2,8%; Italia, con 6,4 millones (10% del total) y un incremento del 10,5%; y Francia, en cuarta posición, con 4,78 millones de pasajeros internacionales, el 7,5% del total, y un 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior. El mayor incremento, no obstante, lo registraron los pasajeros de Polonia, con un 14,5% más de llegadas, hasta 1,68 millones.

Durante julio se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados emisores, a excepción de Alemania. Por mercados emisores, Reino Unido emitió 2,7 millones de pasajeros internacionales y generó el 23,1% del total del flujo de llegadas a España, registrando un avance interanual del 4%. Por su parte, desde Alemania volaron en julio 1,6 millones de viajeros -13,4% del total-, lo que supuso un ligero retroceso interanual del 0,6%. Además, a España llegó el 9,8% del flujo de pasajeros italianos en julio, es decir, 1,1 millones, registrando un alza del 5%, que benefició a todas las comunidades excepto a Galicia, que experimentó un leve retroceso. Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros en julio, con 867.965, cifra similar al año pasado, mientras que Países Bajos aportó 569.928 viajeros (+11,1%). En cuanto a la diversificación de mercados, destacaron las subidas de China y Corea del Sur y la recuperación de Japón, junto con los aumentos de Turquía y Colombia.

En lo que va de año, el 97,2% de las llegadas se concentraron en seis regiones. Por orden son: Comunidad de Madrid (14,56 millones, 22,9% del total y un 4,5% más), Cataluña (13,27 millones, 20,8% del total y un 6,2% más), Canarias (9,27 millones, 14,5% del total y un 4,9% más), Islas Baleares (9,26 millones, un 14,5% del total y un 3% más), Andalucía (8,09 millones, un 12,7% del total y un 8,9% más) y Comunidad Valenciana (7,48 millones, un 11,7% del total y un 11,7% más).

En julio, las seis principales comunidades autónomas (Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana) también acapararon el 97% del total de llegadas. Todas registraron aumentos, siendo el más intenso el de la Comunidad Valenciana (+8,2%) y el más moderado el de Baleares (+1,2%).

En cuanto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid Barajas fue el aeropuerto que más llegadas recibió en lo que va de año, con 14,56 millones (+4,5%), seguido del de Barcelona, con 12,26 millones de pasajeros internacionales (+5,5%), y el de Palma, con 7,16 millones de llegadas (+2,9%). En cambio, el mayor alza fue el aeropuerto de Valencia, con un crecimiento del 12,9%.

Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que más llegadas recibió en el mes de julio, con 2,2 millones (+2,5%), seguido del de Barcelona-El Prat, con alrededor de dos millones pasajeros internacionales (+4,9%), y el de Palma, con 1,8 millones de llegadas (+0,8%). El mayor incremento interanual lo alcanzó el aeropuerto de Alicante, con un 8,3% más de viajeros que en julio del año anterior.