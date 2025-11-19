El Gobierno ofrece una subida del 10% a los funcionarios entre 2025 y 2028: los sindicatos la rechazan y amenazan con la huelga

Función Pública ha ofrecido hoy una subida del 10% a los funcionarios entre 2025 y 2028, una oferta que los sindicatos consideran un "ofensiva" por insuficiente, ante lo que las partes han quedado en verse mañana a mediodía para seguir la negociación.

La subida se repartiría a lo largo de los cuatro años; no obstante, el porcentaje no podrá ser superior al 4% para los ejercicios 2025 y 2026. Según el Gobierno, se superaría el techo de gasto.

Esta limitación "complica la negociación", según ha explicado Isabel Araque, secretaria de general de UGT Servicios Públicos. "Un acuerdo plurianual de este tipo tiene que suponer garantizar el poder adquisitivo. No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero", ha remarcado Araque. "No nos vale ese 4% ni el 10%", ha incidido.

Con está fórmula quedaría por subir el 6% restante en 2027 y 2028. Función Pública propone que los sueldos puedan subir en mayor grado en el 2027, según la estimación ya que se desacelerarán los precios.

En este sentido, CSIF asegura que esta primera oferta no cubre la subida de los precios de 2025 y 2026, teniendo en cuenta en 2024 el IPC cerró en un 2,8% y hasta octubre la inflación se situó en un 3,1%, pese a lo cual el sindicato de funcionarios "seguirá negociando un acuerdo que permita recuperar poder adquisitivo".

"El Gobierno está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto y por tanto pensamos que hay margen para elevar la oferta", recuerda CSIF.

Los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos, subraya CSIF.

Por su parte, CC OO ha considerado "ofensiva" la oferta del Gobierno y ha advertido de que o la próxima propuesta de subida salarial es más ambiciosa o "la huelga general de diciembre será una realidad".