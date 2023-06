Getir retrasa al 29 de junio la negociación de su ERE y no descarta el cierre definitivo en España

La continuidad de Getir en España ya no está tan clara. A finales de mayo, la compañía turca de entregas ultrarrápidas anunció su decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo parcial. No obstante, la posibilidad de que este expediente de regulación de empleo (ERE) se transforme en un cierre definitivo en España cada vez gana más peso.

La burbuja de las entregas ultrarrápidas se ha deshinchado en los últimos meses a un ritmo galopante. De las grandes compañías que desembarcaron en Madrid y Barcelona con jugosas ofertas y con el compromiso de entregar los pedidos en menos de 10 minutos, hoy sólo Getir continúa operando en España. Rocket, Gorillas y Gopuff se han esfumado. Eso sí, la supervivencia de Getir tiene un precio: decenas o cientos de despidos, según se pacte en el ERE parcial o total.

La compañía turca ya acometió despidos el verano pasado y cerró hasta 20 de sus supermercados fantasma. Ahora la empresa de entregas ultrarrápidas no descarta convertir el ERE parcial en su salida definitiva de España, han difundido fuentes sindicales, aunque la filial española de Getir opta por no confirmar ni desmentir ninguna teoría.

La primera reunión con los representantes de los trabajadores estaba prevista para celebrarse el pasado jueves 15 de junio, pero fuentes de la compañía adelantan a LA RAZÓN que la fecha de la primera reunión será finalmente el 29 de junio. Preguntada por un posible cierre, la compañía no lo ha descartado, pero no ha adelantado cómo procederá. "Podemos confirmar que a día de hoy no se ha tomado ninguna decisión. Por respeto al proceso, no se pueden tomar decisiones hasta que finalice", señalan las mismas fuentes.

Cuando anunció el ERE parcial, Getir explicó que, como otras compañías, se ha "visto obligada a reevaluar sus planes de crecimiento, estrategias y el modelo operativo en respuesta al difícil panorama económico, marcado por la incertidumbre, la inflación y la subida de los tipos de interés". La empresa de entregas ultrarrápidas subrayó por aquel entonces que su objetivo con este ERE era "asegurar la viabilidad en España con un modelo de negocio sostenible", aunque no confirma que actualmente el objetivo siga siendo el mismo.

Getir nació en 2015 en Estambul como la primera empresa del mundo de compra 'online' ultrarrápida, y actualmente opera en nueve países de tres continentes, estando presentes en ciudades europeas como Londres, Ámsterdam, Madrid, Berlín y París.