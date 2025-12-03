El Gobierno abre los ERTE por fuerza mayor a las empresas afectadas por la peste porcina

El Gobierno ha ofrecido activar ERTE por fuerza mayor a las empresas afectadas por la peste porcina ante la escalada de la crisis alimentaria y la posibilidad de que esta afecte a las granjas y a sus empleados.

En este sentido, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado en un mensaje en la red social Bluesky que las empresas a las que impacte la peste porcina africana (PPA) puedan acogerse "de inmediato" a los mecanismos de los ERTE por fuerza mayor.

De esta forma, las empresas afectadas por esta situación sanitaria pueden solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor, una herramienta que incorporó la reforma laboral para situaciones catastróficas.

Díaz ha indicado que sigue "con atención" la evolución de la peste porcina, limitada por el momento a jabalíes y sin impacto, por el momento, en las explotaciones ganadoras, ha destacado.

Estos ERTE, regulados en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, permiten la suspensión temporal del contrato de trabajo o la reducción de la jornada de las personas trabajadoras, que pueden recibir protección por desempleo sin que se consuma la prestación.

Por el momento, el Gobierno ha confirmado nueve casos de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA), en el radio del primer foco, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).