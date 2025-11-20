El Gobierno eleva al 11% la subida salarial a los funcionarios pero deja topada la de 2025 y 2026 en el 4%

El Gobierno ha subido apenas un punto porcentual su oferta de alza salarial a los empleados públicos, hasta el 11%, en los cuatro años que van desde 2025 a 2028. Sin embargo, Función Pública mantiene en el 4% la revalorización salarial máxima para el periodo comprendido entre 2025 y 2026.

La propuesta sigue resultando insuficiente para los sindicatos, que ya advirtieron ayer de que el tope del 4% y una subida que no implique recuperar poder adquisitivo desencadenará una huelga en diciembre.

"Han planteado una subida del 11% que es inamovible. A partir de ahí vamos a hacer números porque, con los deslizamientos y la actualización de tablas, la subida sería de un 11,5%", ha indicado Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, al término de la reunión.

Ese 11,5% sale del efecto arrastre de la contabilidad al término de las subidas, según ha explicado el sindicato de funcionarios CSIF.