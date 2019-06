El Ministerio de Hacienda devolverá “en tres o cuatro meses” el IRPF de las bajas de maternidad y paternidad de unos 8.000 contribuyentes que solicitaron el reintegro antes de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre. Así lo explicó ayer la ministra en funciones María Jesús Montero, que señaló que de esta forma las madres y padres que contaban con una resolución judicial o sentencia firme contraria podrán recibir la devolución mediando una nueva solicitud.

En octubre de 2018, el Supremo declaró exentas de IRPF las prestaciones de maternidad y paternidad, lo que llevó al Gobierno a habilitar un mecanismo para que quienes recibieron estas prestaciones en los ejercicios no prescritos (desde 2014) pudieran reclamar su devolución. No obstante, las 8.000 personas que se habían adelantado y ya habían reclamado por la vía judicial o administrativa y habían sido rechazados antes de la sentencia, no tenían la posibilidad volver a reclamarlo. Ahora, los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda han concluido que el Real Decreto de diciembre pasado que fijó la exención de las

prestaciones permite la devolución a madres y padres con resolución o sentencia firme denegatoria.

De esta forma, “el Gobierno cumple su compromiso para corregir una situación de injusticia”. Para Montero, “nadie entendería que precisamente las madres que reclamaron primero ese derecho quedaran ahora fuera del grupo de beneficiarios”. El impacto de esta medida asciende a entre 10,5 y 11 millones de euros, una media de 1.375 euros por beneficiario. Esta cantidad se suma al procedimiento comenzado ya por Hacienda, por el que ha devuelto ya a 734.000 madres y padres un total de 960 millones de euros, con una media de 2.000 euros para las mujeres y 480 euros para los hombres.