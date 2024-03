La hostelería y el ocio estallan contra Yolanda Díaz: «Es una mentirosa»

Intervencionismo «puro y duro». Que deje «trabajar a las empresas». Que se preocupe de «solucionar el paro». Que «deje de atacar» a las empresas. «Que sólo nos quiere para que sigamos pagando sus ocurrencias». Nos convierte siempre en «sospechosos habituales»... Suma y sigue el aluvión de respuestas a la última polémica suscitada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ayer volvió a la carga para cuestionar de nuevo los horarios de trabajo nocturno porque «conllevan riesgos para la salud» y levantar la sombra de la sospecha sobre los empresarios de ocio y hostelería en España, a los que ha exigido que «respeten los derechos laborales» de estos trabajadores y cumplan con la «retribución diferente» que deben abonar. Es decir, que paguen más.

Con la llama de la mecha prendida, los empresarios salieron ayer en tropel para cargar contra lo que consideran un «intervencionismo según sus gustos y criterios. No vale que la vicepresidenta quiera intervencionismo y solo predique con él». Así se manifestó el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que incidió en que «no tiene sentido alguno lo que dice. No vale hacer intervencionismo según nuestros gustos y criterios. El sistema de la hostelería en España está regulado y existen unos horarios y una normativa que se cumplen». El dirigente empresarial se ha preguntado «a qué viene esa demagogia y ese populismo de poner los propios gustos encima de la mesa como normas para el funcionamiento de los diferentes sectores».

En el mismo sentido, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, se preguntó «qué pretende realmente la ministra. Somos el ejemplo y la envidia en el mundo, con un horario y un servicio inigualable que desemboca en más empleo, mayores salarios, más consumo y más negocio». Yzuel, al contrario que Díaz, ve en estos horarios «una virtud» que haya locales abiertos a la una de la mañana para que «se pueda dar servicio a la gente que no ha podido ir a cenar antes, a los que acuden o trabajan en los locales de ocio, los teatros, los cines, las redacciones de periódicos o la propia hostelería. No entiendo sus críticas».

También la patronal del ocio y los espectáculos España de Noche mostró su «total rechazo» a la propuesta de Díaz de acortar los horarios. «Teniendo en cuenta que la vida nocturna es uno de nuestros principales atractivos turísticos, la propuesta sería un tiro en el pie que solo beneficiaría a nuestros competidores en el mercado turístico, cuestionando uno de nuestros valores más singulares». Asimismo, recordó a la ministra de Trabajo que «cualquier experimento que ponga en peligro nuestro atractivo turístico y la actividad de las empresas del sector, solo puede provocar el rechazo social y empresarial».

Yolanda Díaz también aseguró que ya había presentado esta propuesta a las patronales del sector –«no es nada nuevo», defendió–, algo que estas desmienten. «Miente descaradamente cuando dice que se ha reunido con el sector. La hostelería somos los que más economía representamos de todo el sector turístico, en cifra de negocios y en empleo, y no nos han llamado. Es una mentirosa».

Según el artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores, los empleados nocturnos son aquellos que «desarrollan su actividad entre las 22:00 y las 6:00 horas; tienen una jornada que no puede exceder en ningún caso de las ocho horas diarias de promedio en una referencia de 15 días; no pueden realizar horas extraordinarias; y tendrán una retribución específica –el plus de nocturnidad suele ser de entre el 25% y el 30% del salario base mensual, sin contar las pagas extraordinarias–». Y los empresarios aseguran que la normativa se cumple «a rajatabla» y recuerdan que en 2022 –último año con datos oficiales anuales– se realizaron 176.000 inspecciones a la hostelería, de las que se levantaron menos de 22.500 actas de infracción, la gran mayoría de carácter leve. «Porque haya unos piratas que cometan irregularidades no podemos pagar todos. La nocturnidad se paga como marca la ley», insistió Yzuel.

Según las cifras del INE, el 11,8% de los ocupados trabajó en jornada nocturna en 2022 –10,6% más que en 2021, según los últimos datos oficiales–. De ellos, un 6,6% lo hizo ocasionalmente y un 5,2% trabajó más de la mitad de los días de jornada, con un porcentaje superior de hombres (13,8%) que de mujeres (9,4%).

«Hay mucho empleo en juego. Hay mucha gente que le gusta su trabajo y que gana más dinero trabajando por la noche porque lo necesita. No entiendo que la ministra quiera cargarse eso en nombre de una supuesta conciliación y de la salud», defendieron desde España de Noche, que como Yzuel, esperan una llamada de Díaz.