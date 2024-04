Iberdrola recibe la primera autorización de la Administración Biden para los proyectos eólicos de New England Wind

Iberdrola, a través de su filial en Estados Unidos Avangrid, ha obtenido la autorización ROD de la Administración de Biden para su parque eólico marino New England. Este Registro Federal de Decisión (ROD) junto con la Aprobación del Plan de Construcción y Operaciones (COP), la cual se prevé para este año, representan un hito importante en la obtención de permisos para construir el futuro parque.

Nos tenemos que remontar hasta el pasado 26 de febrero de este año, que fue cuando New England Wind percibió la Declaración Final de Impacto Ambiental (FEIS). Por tanto, la emisión de esta autorización ROD por parte del Departamento de Interior ha llegado tras años de compromiso con los miembros de las comunidades residenciales y pesqueras locales, así como de otras partes interesadas. En cuanto a la aprobación del Plan de Construcción y Operaciones (COP) se prevé para julio de 2024.

Lo cierto es que el proyecto New England Wind, formado por New England Wind 1 y New England Wind 2, podría generar miles de puestos de trabajo y proporcionar alrededor de 2 gigavatios de energía limpia y fiable. Se trata de una cantidad suficiente como para abastecer a casi un millón de hogares y empresas de la región, lo que se traduciría en la reducción de casi 4 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a retirar de la circulación unos 700.000 coches al año durante la vida útil del proyecto. Se prevé que en total la iniciativa creará hasta 9.200 puestos de trabajo cualificado a tiempo completo, aportando a su vez 8.000 millones de dólares en inversiones directas a la región.

Asimismo, este proyecto también proporciona oportunidades de crecimiento económico y de atracción industrial en la zona, tales como un centro de ensamblaje, otro de formación en eólica marina, una nueva fábrica de grúas marítimas, o instalaciones de operaciones y mantenimiento en Bridgeport, Connecticut y New Bedford, entre otros.

Además, tal y como han comunicado desde la compañía, New England Wind 1 se encuentra notablemente avanzado para su puesta en marcha, ofreciendo una gran seguridad y viabilidad extraordinarias. Según explican, se trata de "la oportunidad de energía eólica marina más avanzada y preparada de la región noreste". Este proyecto, de resultar finalmente seleccionado, se ubicará a unos 50 kilómetros al sur de Barnstable (Massachusetts), el cual podría comenzar a construirse en el año 2025 y estar en funcionamiento comercial antes del final de esta década,. Así, contribuiría a la hora de lograr los ambiciosos objetivos climáticos que se establecen para 2030 por el estado de Nueva Inglaterra.

Principal promotor de eólica marina

EE UU destaca como principal foco inversor de Iberdrola en su plan estratégico comprendido entre los años 2024 y 2026, de manera que destinará 41.000 millones de euros. Si desglosamos esta aportación, observamos que el país recibirá el 35% de la inversión, lo que implica unos 14.350 millones de euros, siendo las redes eléctricas el principal segmento de las inversiones. A su vez, unos 21.500 millones de euros irán destinados principalmente a la ampliación y refuerzo de las redes. Por su parte, en lo que respecta a las renovables, Iberdrola prevé invertir 15.500 millones de euros brutos próximamente; de estos más de la mitad estarán focalizados en energía eólica marina en EE UU, Reino Unido, Francia y Alemania, hasta sumar 3.000 MW.

Y es que Iberdrola es el principal promotor de energía eólica marina de EE UU. De hecho, el 27 de marzo de 2024, la compañía presentó diversas propuestas para proporcionar nueva energía eólica marina en Massachusetts- Rhode Island- Connecticut, aunque se espera que los estados hagan público los proyectos que haya seleccionado en el mes de agosto de este mismo año. En la actualidad, la compañía dispone del parque Vineyard Wind I en construcción, siendo el primer parque eólico marino a escala comercial del país, con 806 MW de capacidad, el cual brindará energía limpia y fiable a 400.000 hogares. Esto supone un suministro de más de la mitad del que cuenta una ciudad como Boston o a toda la isla de Palma de Mallorca.

Asimismo, la energética ya trasladó en el mes de febrero la puesta en marcha de las cinco primeras turbinas que suministrarán energía limpia a 30.000 hogares y empresas de Massachusetts. En este sentido, destacan proyectos de la compañía en eólica marina, además de Vineyard Wind I. En Reino Unido, sobresalen otros como el complejo East Anglia Hub, el cual cuenta con tres proyectos con una capacidad total instalada de 2.900 MW. También lo hace el proyecto de Saint-Brieuc, en Francia, al igual que sus tres parques en aguas bálticas: Wikinger, Baltic Eagle y Windanker.