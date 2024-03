Imaz (Repsol), a la ministra Ribera: "¿Queremos industria? ¿Quiere que cerremos las refinerías que dan empleo a 28.000 personas?"

Repsol ha defendido hoy con firmeza la apuesta que está haciendo por la descarbonización frente a los ataques frontales que está recibiendo de estamentos tan relevantes como el Ministerio para la Transición Ecológica. Durante unas jornadas sobre energía y economía celebradas hoy en su sede, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha asegurado que la compañía impulsará la transición energética bajo el principio de neutralidad tecnológica. "Apostemos por una descarbonización basada y compatible con las capacidades y los intereses industriales y tecnológicos de España". En este sentido, ha asegurado que Repsol tiene "una apuesta clara por los combustibles renovables. Una apuesta por reducir las emisiones en el transporte sin que la factura la pague la sociedad y sin que se cargue esta factura sobre las personas con menos recursos de la sociedad. Y sin que, por ejemplo, el ciudadano se vea obligado a cambiar de coche o a financiar con sus impuestos subvenciones que no están consiguiendo el objetivo, que es reducir las emisiones de CO2", ha explicado Imaz.

La alternativa a este planteamiento, ha advertido el directivo, es "cerrar las refinerías. Ministra [en alusión a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica], ¿quiere que cerremos las refinerías, que dan empleo, solo en el caso de Repsol en España, a 28.000 personas, incluido empleos directos, indirectos e inducidos? ¿Es esto lo que queremos como sociedad? ¿Es lo que queremos para nuestros jóvenes? ¿O queremos una industria fuerte en España?", se ha preguntado.

Competitividad y crecimiento

El consejero delegado de Respol ha asegurado que el crecimiento y la competitividad de la industria "deben ser un objetivo de país que nos implique a todos. Porque la industria genera innovación, genera tecnología, es la que genera empleos estables, de calidad y bien pagados, que es lo que necesita nuestra sociedad".

En Repsol, ha añadido, contamos con "esa claridad estratégica, afrontamos con la máxima ambición la transición energética, y tenemos el objetivo de ofrecer los bienes y servicios que la sociedad demanda, a un precio competitivo, con la menor huella de carbono posible y garantizando al mismo tiempo el suministro en un contexto macroeconómico y geopolítico marcado por la volatilidad y la incertidumbre".

Para garantizar el suministro en este nuevo contexto más descarbonizado, Imaz ha detallado que Repsol está invirtiendo intensamente en generación renovable, en combustibles renovables, en diésel renovable, en queroseno renovable, en hidrógeno renovable y en la valorización y utilización de residuos urbanos, agrícolas, ganaderos que son un problema y los estamos convirtiendo en una oportunidad energética.

En opinión de Imaz, el esfuerzo de descarbonizar es tan enorme que "no podemos permitirnos el lujo de despreciar ninguna de las tecnologías. Las necesitamos a todas. Descarbonizar no es solo electrificar, la electrificación es una parte importante. No se pueden electrificar los aviones, intuyo que no vamos a poder descarbonizar muchas de las industrias consumidoras de energías como químicas, cementeras u otras, tampoco podemos electrificar hoy de forma intensiva los barcos, los tractores, esos de los que tanto se está hablando últimamente. Más tecnología y menos ideología. Eso es lo que necesitamos para garantizar una transición energética sólida, industrial, competitiva, que mantenga y cree empleo de calidad y que contribuya a reducir de forma efectiva las emisiones en el mundo, ha concluido.