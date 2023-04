El impuesto a la banca reduce el beneficio de Banco Sabadell un 4% y lo deja en 205 millones

El impuesto extraordinario a la banca ha impactado de lleno en las cuentas de resultados de Banco Sabadell, que a pesar de ganar 205 millones en el primer trimestre del año, eso es un 4% menos que en el mismo período de 2022, tras tener que destinar 157 millones a hacer frente a ese tributo, en un periodo en el que en condiciones normales habría ganado 361 millones, un 69,4% más. Aún así, la entidad que preside Josep Oliu logró aumentar su margen recurrente un 46,7%, hasta los 720 millones, impulsada por el buen comportamiento del margen de intereses. Este margen, que refleja la evolución del negocio típicamente bancario, creció un 28,3% hasta marzo, hasta los 1.100 millones de euros, mientras que las comisiones descendieron un 2,4 %, hasta los 350 millones.

Durante la rueda de prensa de presentación de resultados, el consejero delegado del banco, César González-Bueno, ha recordado que la previsión del Sabadell es reducir sus ingresos por comisiones "en un dígito bajo" este año. En cambio, el banco estima que su margen de intereses crecerá en torno a un 20% al cierre del año y apunta que logrará una rentabilidad sobre el capital tangible o ROTE en torno al 10% este año. Esa rentabilidad incluye ya el impacto del impuesto extraordinario a la banca, sin el cual la rentabilidad se habría elevado hasta el 11,4%. El responsable financiero del Sabadell, Leopoldo Alvear, ha asegurado que el coste del capital se sitúa actualmente entre el 10 y el 12 %, por lo que el banco se "aproxima" a cubrir su coste de capital. Mientras los ingresos del negocio bancario alcanzaron los 1.450 millones hasta marzo, un 19,2% más que en el primer trimestre de 2022, el margen bruto, que mide la relación entre ingresos y costes financieros, se situó en 1.311 millones, un 2% más.

Respecto a la filial británica TSB, cerró el primer trimestre con un beneficio individual después de impuestos de 54 millones de libras y su contribución a las cuentas del grupo Banco Sabadell ascendió a 53 millones de euros. TSB incrementó un 59% su margen recurrente (que suma margen de intereses y comisiones y resta los costes) y el margen de intereses creció un 18,2%, hasta los 268 millones de libras.

Respecto al debate sobre la remuneración de los depósitos, González-Bueno ha opinado que actualmente "no hay guerra de pasivo", es decir, competencia agresiva entre los bancos por captar depósitos, pero ha asumido que sí habrá una "repreciación progresiva" de los depósitos que acabará llegando "a todo el mundo". El directivo ha asegurado que al igual que la repreciación del activo ha sido progresiva también lo será la del pasivo, y ha explicado que aunque esta adaptación suele verse antes en grandes corporaciones, entidades públicas y grandes patrimonios acabará llegando a todos los particulares. En todo caso, el consejero delegado ha subrayado que esta remuneración gradual acabará llegando a todos los clientes. En todo caso, también ha incidido en que la distribución del pasivo no llegará a repartirse a partes iguales entre cuentas a la vista y depósitos a plazo, como ocurría en el pasado, ya que ahora los clientes tienen más opciones para recibir remuneración por su dinero, como pagarés o fondos estructurados, por lo que imagina un mix más variado.

Por otra parte, Banco Sabadell ha registrado hasta el momento unas 700 solicitudes a los códigos de buenas prácticas del Gobierno y ha detectado una aceleración en el repago de los préstamos en este primer trimestre. González-Bueno ha detallado que a las 700 solicitudes de adhesión al plan hipotecario del Gobierno se suman otras 300 peticiones propias para acogerse a medidas del banco, con lo que totalizan 1.000, según indicó González-Bueno. "Lo último que nos interesa es que los clientes pierdan sus viviendas porque no tenemos ningún interés" en ella, agregó, sino en que las hipotecas se terminen de pagar. Aunque señalo que la demanda al código hipotecario va en aumento, "es algo más débil de la que anticipábamos originalmente", explicó el número dos del banco.

En paralelo, el banco detecta una aceleración en el repago de estos préstamos, de aproximadamente unos 500 millones, si bien el año pasado también se produjeron amortizaciones aunque en menor medida. En cuanto a la evolución de la morosidad, que para el Sabadell fue del 3,52% respecto al 3,66% del primer trimestre de 2022, el director financiero, Leopoldo Alvear, comentó que se ha comportado mejor de lo esperado y "seguimos sin ver nada", en referencia al aumento de los dudosos en un contexto de subida de tipos de interés, elevada inflación y ralentización económica. El banco ha precisado que sólo se han aprobado por el momento un total de 59 de estas peticiones.

Respecto al crédito, tampoco detectan un deterioro pero sí una moderación. En el caso del Sabadell, la nueva producción hipotecaria cayó un 19% en el año, aunque en términos de saldo creció un 0,7%. La nueva producción de préstamos al consumo creció un 32% y la de empresas cayó un 4%.

Tanto el consejero delegado como el responsable financiero, Leopoldo Alvear, han asegurado que la morosidad se situó en el 3,52% al cierre del primer trimestre del año, frente al 3,66% del mismo período de 2022, y han subrayado que la mora se está comportando "mejor de lo previsto" y que por ahora no hay signos de deterioro.

En cuanto a la actividad comercial del grupo Banco Sabadell, el crédito bruto vivo de la entidad cerró el trimestre con un saldo de 152.637 millones de euros (-1,4% interanual) y la cartera hipotecaria en España alcanzó los 38.894 millones, con un aumento del 0,7%, mientras que el crédito a pymes y grandes empresas sumó 42.590 millones, un 0,7% menos con respecto al mismo período del año anterior. El crédito al consumo, por su parte, se situó en 3.494 millones, un 11,7 % más en términos interanuales.

González-Bueno ha explicado que en el negocio de particulares la nueva producción de hipotecas ha caído un 19%, pero que la nueva producción de crédito al consumo ha repuntado un 32%, una evolución que se repite también entre las empresas. En ese segundo caso, en el primer trimestre del año se redujeron los préstamos a largo plazo a empresas (-4%) y en cambio siguió "pujante" la demanda de circulante (+10%).

Por otra parte, los recursos de clientes en balance cerraron el primer trimestre con 162.307 millones de euros, tras crecer un 0,6% interanual. En concreto, los saldos de cuentas a la vista se situaron en 142.624 millones de euros, con un descenso del 2,7 % interanual, mientras que los depósitos a plazo sumaron 18.372 millones de euros, con un alza del 19,4% respecto a marzo de 2022. En cambio, los recursos de clientes fuera de balance continuaron afectados por la volatilidad de los mercados y cayeron un 2,7%, hasta sumar 39.513 millones.

De esta forma, Banco Sabadell ha cerrado el primer trimestre del año sin notar las turbulencias financieras que se registraron en los mercados como consecuencia de los colapsos bancarios de marzo, según ha explicado el consejero delegado, que ha incidido en que el banco está centrado en mejorar la rentabilidad ante la senda de normalización del precio del dinero. "Las turbulencias no se han notado en nada", ha explicado el primer ejecutivo de la entidad de origen catalán, insistiendo en que no ha habido movimientos apreciables en el pasivo del banco. No obstante, González-Bueno ha apostillado que lo que sí ha habido son preguntas. En concreto, el ejecutivo ha destacado que han recibido llamadas de "todos los directores financieros de las grandes corporaciones", así como de muchos clientes de banca privada. "Ha habido sobre todo inquietud por parte de analistas y de los mercados. Pero yo creo que se ha resuelto de forma muy clara", ha apostillado el CEO.