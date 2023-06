La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en tiempo de prórroga

Como al resto de los españoles, el presidente del Gobierno ha abocado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a tener que jugar en fuera de juego. Los españoles votarán en las elecciones generales el 23 de julio, a pesar de que muchos de ellos ya estarán disfrutando de las merecidas vacaciones anuales. No ha sido tan diligente como la mayoría de las empresas españolas que, cumplidoras con la ley, han aprobado sus calendarios de vacaciones y notificado a sus trabajadores con dos meses de antelación la fecha de su disfrute. Pero ya se sabe que las razones económicas, técnicas, productivas u organizativas del país, por seguir empleando parámetros de la legislación laboral, aconsejaban sorprender a los ciudadanos y cambiar a mitad de discurso las reglas previamente anunciadas -elecciones agotando la legislatura- alterándolas y alterándonos a todos. Estamos pues, fuera de tiempo, habiendo incurrido en lo que también en el ámbito laboral podríamos calificar como una modificación sustancial y unilateral de las condiciones de trabajo, si se me permite la licencia.

Si los españoles pueden votar fuera de juego, ¿por qué no iba a jugar fuera de juego la Inspección de Trabajo y Seguridad Social? ¿Acaso no consiste en eso el principio de igualdad y no discriminación? La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se halla en tiempo de prórroga tras los esfuerzos que han realizado y vienen realizando sus trabajadores para garantizar el cumplimiento de los objetivos que la sociedad les demanda: más empleo, de más calidad, con mayor seguridad y protección social y en condiciones de igualdad. No es poco. Y a pesar de ello, los entrenadores han despreciado el tiempo de partido de la legislatura y nos han metido de lleno en el de prórroga. No de otra forma podemos entender que la respuesta a la solicitud de mejora de la organización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ofrecida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública haya sido tan tardía, ¿o es que la solicitud llegó tarde? No se explica. No nos lo explicamos.

A pesar de ello, tenemos la esperanza de que se cumpla lo acordado. Queremos creer que estamos en el primer tiempo de la prórroga y que falta un segundo. Hacienda y Función Pública son así, juegan a todas, juegan todos los tiempos y juegan bien. Tienen mucha experiencia y habilidades futbolísticas y nuestros segundos entrenadores del Ministerio de Trabajo no entienden el fútbol, no creen en la defensa, solo en el ataque. Y lo que no saben es que sin defensas y ante jugadores tan bien entrenados, el gol puede estar cantado.

Señor presidente del Gobierno, los trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social siempre permanecemos en el terreno de juego. Seguimos velando por los derechos de los trabajadores e intentamos mejorar cada día la prestación de un servicio público tan esencial como la educación, la sanidad, la justicia o los servicios sociales. Como entrenador principal de este equipo, por favor, centre el juego y ayúdenos a disparar a gol.

*José Ignacio Sacristán Enciso es inspector de Trabajo y Seguridad Social y ha sido director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entre los años 2012 y 2017