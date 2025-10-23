Alba Vilches, experta en recursos humanos: "Estas son las cosas más raras que he visto en currículums"

Alba Vilches (@albavilchess), reconocida experta en recursos humanos con más de 150.000 seguidores, ha mostrado cómo algunos candidatos aún no comprenden del todo la importancia de la imagen profesional en un currículum.

La experta, con una trayectoria de más de una década en reclutamiento, afirma que a veces le cuesta mantener la seriedad al revisar ciertas candidaturas. Entre los ejemplos más llamativos que menciona, se encuentran fotografías de aspirantes en la playa, con gafas de sol y cerveza en mano. "Ese tipo de fotos no transmite precisamente profesionalidad", señala.

Uno de los casos que más llamó su atención fue el de un candidato que, bajo el apartado 'otros datos de interés', escribió: "A veces sueño con delfines. No sé si cuenta, pero a mí me parece importante". Tampoco faltan ejemplos más cómicos, como la candidata que cerraba su currículum con una oferta poco habitual: "Gracias por leer hasta aquí. Si me contratas, te invito a una caña".

Sin embargo, lo que realmente le ha dejado sin palabras son las fotografías en bikini. Aunque asegura que hoy se ven con menos frecuencia, recuerda con asombro una época en la que no era raro recibir currículums con imágenes propias de un catálogo veraniego.

Qué recomiendan las empresas

Las grandes empresas de recursos humanos llevan años insistiendo en que la imagen debe ser un reflejo de la profesionalidad del candidato. Según explican, la fotografía debe ser reciente, de buena calidad, sin selfies, con fondo neutro y vestimenta formal.