Javier Milei, el primer presidente liberal-libertario de la humanidad

Javier Milei será el próximo presidente de Argentina después de haber conseguido el mayor número de votos en la historia. No sólo eso, podemos asimismo afirmar que Milei será el primer presidente abiertamente liberal-libertario en toda la humanidad. He ahí, pues, toda la responsabilidad con la que carga Milei sobre sus hombros. Por un lado, Milei tiene el mandato de enderezar el muy torcido rumbo que sigue la economía argentina desde hace décadas pero, muy en especial, durante estos últimos cuatro años: y no le será fácil dado que Sergio Massa, ministro de Economía y a la vez candidato a la presidencia, ha dejado una herencia absolutamente desastrosa tanto en materia de inflación (una tasa interanual del 150%) como en materia de déficit (el desequilibrio presupuestario latente se acerca a los máximos de la pandemia precisamente por la irresponsabilidad de Massa tratando de comprar votos). Por otro, a Milei se lo fiscalizará en el resto del mundo como representante de las ideas liberales: por consiguiente, sus fracasos se vincularán necesariamente con los fracasos del liberalismo. Y, desde luego, podría ser que así fuera, esto es, que los potenciales fallos de Milei sean imputables a los potenciales fallos de sus ideas, pero también cabrían explicaciones alternativas: que Milei no sea coherente en el desarrollo de sus ideas, que su aplicación sea deficiente o que se lo intente sabotear desde diversos frentes. Este último, de hecho, puede ser el caso del peronismo: a pesar de su derrota en las presidenciales, su fuerza social sigue siendo inmensa y son una organización experta en desestabilizar el país para regresar al poder sobre las cenizas del caos y de la ruina (así sucedió con Néstor Kirchner frente a De La Rúa o más adelante a Alberto Fernández frente a Mauricio Macri). En definitiva, ojalá Milei gobierne con mucho acierto y con mucha suerte, porque sus éxitos serán los éxitos de los argentinos y, también, de todos aquéllos que promovemos la ampliación de la libertad de los ciudadanos.