La Justicia respalda el despido de una trabajadora de baja por juanetes que subía vídeos bailando con tacones

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias ha dado su aval a la decisión de una empresa de despedir a una trabajadora que se encontraba de baja y subió vídeos a TikTok bailando y saltando en tacones.

La mujer, que ocupaba el puesto de ayudante de producción, alegó que no incurrió en una conducta merecedora de un despido ya que, apoyándose en su historial clínico, defendió que no se recoge en el parte médico que no pueda andar sino que se viene observando una mejoría que finalizaría con el alta médica prevista para 30 de junio de 2023.

Fue objeto de un despido disciplinario el día 27 de junio -tres días antes de su reincorporación prevista- y llevaba sin trabajar por una incapacidad temporal desde agosto de 2022, tras ser operada de un juanete.

Durante ese tiempo la empresa vio como realizó "una amplia actividad artística, incompatible con su patología", en sus perfiles de distintas redes sociales y hasta en medios de comunicación. Lo que la compañía juzgó como, además de un incumplimiento contractual de las condiciones de su relación laboral, un "manifiesto fraude y deslealtad" por venir devengando "prestaciones de la Seguridad Social" que "implican un coste para esta empresa" mientras estuvo de baja.

Ella defendió que "se le recomendaba" realizar estos movimientos subida a unos tacones porque su puesto de trabajo implicaba deambular y conducir durante largo tiempo durante la jornada laboral.

El Alto Tribunal de Canarias le quitó la razón, desestima su recurso de suplica, y respalda a la compañía que le mandó la carta de despido al entender que "bailar y saltar en tacones es incompatible con la recuperación de la patología que le afecta al pie que implica reposo y procedimientos de inmovilización".