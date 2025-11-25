Lideremos y la Fundación Princesa de Girona impulsan el "Foro RETOS"

Lideremos, en colaboración con la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), pone en marcha Foro RETOS, un gran encuentro de debate intergeneracional orientado a analizar los principales desafíos económicos, laborales y sociales que afronta España.

Este foro anual conectará a jóvenes líderes con referentes nacionales para reflexionar y diseñar soluciones que respondan a los retos del país. En un contexto marcado por la crisis de la vivienda, el impacto de la inteligencia artificial, el estancamiento salarial o las amenazas a la seguridad europea, ambas organizaciones se han aliado para impulsar un espacio que contribuya a definir el rumbo de España en los próximos años.

Foro RETOS se celebrará durante un día de la primera semana de mayo y reunirá a más de 400 jóvenes líderes, expertos y representantes institucionales en un formato que combina mesas redondas y reuniones sectoriales paralelas. A diferencia de los congresos tradicionales, apostará por un enfoque ágil, participativo y transversal, donde las ideas fluyan y los asistentes puedan trabajar conjuntamente en una agenda común de acción para el país.

El encuentro abordará los grandes desafíos económicos, tecnológicos y sociales que marcarán el futuro. Tendrá especial protagonismo el empleo y el talento, con foco en la creación de oportunidades para la juventud, la formación en nuevas competencias y el impulso del emprendimiento y la innovación. La vivienda será otro eje central, junto con los retos de la seguridad y la defensa, especialmente la ciberseguridad y la cooperación institucional ante los nuevos escenarios globales. También se tratarán cuestiones como la salud mental, la sostenibilidad y el papel de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad mejor informada.

Lideremos, que acaba de completar su despliegue territorial y suma ya más de 18.000 miembros en toda España, aspira a consolidar una hoja de ruta compartida que dé voz a la juventud en la construcción del futuro del país.

"El Foro RETOS nace con la misión de articular un diálogo entre generaciones y sectores clave, capaz de anticipar los desafíos del país y garantizar un bienestar sostenible para las próximas décadas", afirma Tomàs Güell, presidente de Lideremos.

En la misma línea, Salvador Tasqué, director general de la Fundación Princesa de Girona, destaca "la necesidad de generar un espacio de diálogo dinámico e innovador, donde los jóvenes puedan conectar y aportar junto a los líderes de generaciones superiores, con el objetivo de contribuir activamente a la solución de los grandes desafíos del país".

La FPdGi, centrada en el impulso del talento joven, señala que su implicación es natural: "No podíamos no estar en este Foro, organizado por uno de los colectivos más relevantes y activos en el ámbito juvenil, como es Lideremos".

"España necesita espacios valientes donde las ideas se conviertan en acción", añade Manuel Tamariz, secretario general de Lideremos y coorganizador del Foro.

Ambas entidades ya han colaborado anteriormente. Destaca el Informe sobre Empleabilidad Joven en España, elaborado conjuntamente a partir de las respuestas de más de 800 jóvenes de todo el país, que recogía sus inquietudes, expectativas y propuestas para el futuro laboral.

El evento estará conducido por Xavi Garcia Tort, vicepresidente de Lideremos, y aspira a inspirarse en los principales foros internacionales, pero con una identidad propia: transformar el debate para transformar España. El objetivo no es que las conversaciones se diluyan, sino que generen líneas de actuación concretas, útiles y aplicables para el progreso del país.