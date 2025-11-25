UNICEF reconoce la caída de la pobreza en Argentina

Incluso UNICEF lo reconoce: la pobreza está cayendo en la Argentina de Javier Milei. Los datos de estos dos primeros años de gobierno son tan favorables que una parte del peronismo ha optado por negarlos. No es una discusión metodológica, sino un caso de disonancia cognitiva: cuando la realidad desmiente tu fe, o revisas tus creencias o niegas la realidad.

Muchos peronistas han elegido lo segundo. En vez de alegrarse de que los más pobres empiezan a vivir mejor, desacreditan las cifras. Su argumento es doble. Por un lado, sugieren que el INDEC habría sido “tomado” por el mileísmo y cocina las estadísticas de pobreza, pese a que el director sigue siendo el mismo nombrado por el último gobierno peronista. Por otro, sostienen que la metodología del INDEC está desfasada y ya no refleja la realidad del país.

Incluso si aceptáramos que la metodología es mejorable, la cuestión es otra: ¿cambiaría una métrica alternativa la tendencia que describen los datos? Todo indica que no. Y aquí entra UNICEF. Este organismo de Naciones Unidas, nada sospechoso de ser un altavoz liberal ni de obedecer al Gobierno, realiza su propia encuesta a hogares con niños. Es una medición independiente del INDEC, con una metodología totalmente distinta y sus resultados apuntan en la misma dirección.

En 2025, sólo el 31% de los hogares con niños declara que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos corrientes, frente al 48% de 2024 y al 41% de 2023, último año peronista. Las familias que no pueden afrontar gastos básicos —libros, material escolar, excursiones, transporte, vestimenta y abrigo— pasan de tasas del 25%-48% en 2023 a 16%-28% en 2025. También cae el porcentaje de familias que deja de ir al médico o dentista o de comprar medicamentos por falta de dinero. E incluso la privación alimentaria retrocede: los hogares que tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de recursos bajan del 41% en 2023 al 29% en 2025.

No hablamos, por tanto, de un truco estadístico, sino de una mejora real en el acceso a bienes básicos de los hogares más vulnerables. Que una parte del peronismo prefiera negar estos datos antes que rectificar su relato dice menos de Milei que de ellos: muestran que están dispuestos a sacrificar verdad y patria con tal de no perder el poder.