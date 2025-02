Llega el nuevo registro horario: digitalizado, en tiempo real y las horas extraordinarias registradas día a día

La aprobación de la reducción de la jornada laborala 37,5 horas a la semana sin merma salarial llega mañana de la mano de la ministra Yolanda Díaz. La titular de Trabajo y Economía Social presenta mañana el texto en la rueda de prensa celebrada como cada martes en Consejo de Ministros. Sin embargo, lo que muchos trabajadores no saben en España es que el texto también conlleva otras reformas en el Estatuto de los Trabajadores.

Este es el caso del derecho 'irrenunciable' a la desconexión digital y el nuevo registro de jornada digital. Por una parte, la norma garantiza así el derecho al descanso y a la propia intimidad de las personas trabajadoras. Tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno, la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo. Además, el asalariado tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de la empresa.

Por otra parte, el Ejecutivo español busca eliminar el registro horario en papel, obligando a que los trabajadores a que lo hagan de manera digital, para tener un mayor control de las horas de jornada de cada empleado. Según el borrador presentado, todas las empresas, sin importar su tamaño, estarán obligadas a adoptar un sistema digital de registro horario accesible tanto para los empleados como para la Inspección de Trabajo y los sindicatos, permitiendo así una supervisión remota y en tiempo real.

Así será el nuevo registro de jornada aprobado por Trabajo

Para ello, los trabajadores ficharán de forma personal y directa al inicio y finalización de cada jornada y registrarán todas las interrupciones de la misma que afecten a su cómputo, identificando además si las horas realizadas son ordinarias, extraordinarias o complementarias.

¿Cómo habrá que fichar cuando entre en vigor?

Las personas trabajadoras practicarán los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido. Para garantizar la autenticidad y la trazabilidad de los datos reflejados en el registro, éste deberá permitir identificar inequívocamente a la persona trabajadoraque lo realiza, así como las eventuales modificaciones de los asientos efectuados.

En tiempo real con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo

A todo ello hay que sumarle que las personas trabajadoras, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán acceder de forma inmediata al registro en el centro de trabajo, y en cualquier momento. Además, el registro deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación de las personas trabajadoras.

Las horas extraordinarias: registradas día a día

Las horas extraordinarias registradas día a día se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando la empresa copia del resumen a la persona trabajadora en el recibo correspondiente. Todo ello, sin perjuicio de la forma de compensación.

Los trabajadores a tiempo parcial

La jornada de las personas trabajadoras a tiempo parcial, se totalizará mensualmente, entregando la empresa a la persona trabajadora, junto con el recibo de salarios, copia del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.