Madrid, damnificada en el reparto de fondos europeos: es la región con menos dinero asignado por habitante

España ha comprometido ya el 63% de los fondos europeos Next Generation EU asignados, incluidos préstamos y transferencias, con un montante total de 103.051 millones de euros de los 163.801 millones asignados al país. Sin embargo, el destino de estos fondos continúa siendo irregular y con preferencia y destino en la Administración General del Estado (AGE). Así lo recoge el último informe de la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) sobre el Plan de Recuperación (PRTR), que confirma que a la AGE han llegado la mayoría de estos fondos comprometidos, por un valor de 41.896 millones mediante convocatorias y licitaciones resueltas hasta el 30 de junio, con una dotación total de 35.501 millones, el 84.73% de lo comprometido, habiéndose adjudicado un total de 27.979 millones, el 78.81% de lo resuelto. Unas cifras que triplican las comprometidas con las comunidades autónomas.

De media presentan un 74,19% de adjudicación sobre lo resuelto, y un 59,01% de resolución sobre lo comprometido, adjudicando hasta ahora 14.662,7 millones. Si se tiene en cuenta el momento en que se ha producido la convocatoria o licitación –o cuando se aprobó la transferencia– y se desglosa por semestres, los analistas de LLYC estiman claras las diferencias en el ritmo de compromiso de fondos, que ya en los dos semestres de 2023 había bajado respecto del año anterior –sobre todo, el del segundo trimestre del 2023–. Pero en el primer trimestre de 2024 se ha reducido de manera aún más significativa y afecta, sobre tod, a las transferencias a las comunidades autónomas, que se han quedado en menos de un tercio de las registradas en 2023 y más de un 66% inferior a las de los dos semestres de 2022. Las licitaciones se quedan en la mitad que en 2023 y casi una cuarta parte de las lanzadas en 2022.

Por tanto, la participación de las comunidades autónomas en la ejecución de los fondos del PRTR –que en un principio debía acercarse, según previó el Gobierno central, al 50% del total disponible– ha ido perdiendo protagonismo, desde el fuerte empuje inicial, hasta situarse, actualmente, en un porcentaje muy inferior. Con los datos actuales sobre las transferencias realizadas, el gasto a gestionar por los gobiernos regionales (24.858 millones de euros supone únicamente un 35,2% de los 70.527 millones de fondos no reembolsables comprometidos en total hasta ahora para el PRTR. «Si tenemos en cuenta que, tras la Adenda, el importe final de esos fondos no reembolsables asciende a 80.661 millones, y que los recursos suplementarios introducidos van destinados casi en exclusiva a los Perte, de gestión estatal, podemos prever que el porcentaje definitivo de la gestión autonómica de los fondos para subvenciones del PRTR se puede situar alrededor del 30% del importe total otorgado por la UE», apuntan desde LLYC.

El informe también determina diferencian notables en la recepción de fondos por parte de las regiones. Así, Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valencia siguen siendo las regiones que han obtenido un mayor volumen de fondos. En conjunto han asumido el 56,63% del dinero total, pero la distribución per cápita tiene un resultado muy distinto, ya que estas serían las que menos importe habrían conseguido por habitante, invirtiéndose el orden del ranking y siendo la Comunidad de Madrid la más perjudicada, al obtener el último puesto del reparto per cápita, por debajo de todas autonomías.

A Madrid le han sido transferidos 2.691 millones de euros, lo que significa que cada uno de sus 6,86 millones de habitantes apenas contarían con 392 euros, mientras que a un ceutí le corresponderían 1.304 euros y a un melillense de 1.279 euros, los que más de toda España.

En el caso de Cataluña, les han llegado 3.635 millones de euros, la segunda que más, lo que se traduce en 460 euros per cápita. Andalucía, la que más recibe (3.951 millones) al ser la poblada del país, se resiente en distribución por habitante, pero aún así recibe más que Madrid, 460 euros. En la Comunidad Valenciana, la cuarta en recepción de dinero (2.356 millones), la distribución por habitante se eleva a 451 euros.

A pesar de que estas cuatro regiones son las más densamente pobladas –juntas suponen casi el 60% de la población española–, no les ha valido para sacar mayor provecho por cada uno de sus ciudadanos, que reciben por debajo de la media. Baleares y Canarias están entre las mejor financiadas per cápita gracias factor de la insularidad, y todas las comunidades del interior (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón o La Rioja) se han beneficiado del factor de la despoblación y de la España vaciada. La media per cápita en España es de 516 euros, 124 euros por encima de la que que han recibido los madrileños.