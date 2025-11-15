Marruecos subvenciona con ocho millones de euros el aceite que se consume en el Sáhara

Marruecos mantiene las subvenciones para el aceite de mesa que se consume en el Sáhara. Este año, a través de la Oficina Interprofesional de Cereales y Legumbres (ONICL), adquirirá más de 5,8 millones de litros, con una ayuda de unos 87 millones de dirhams (ocho millones de euros).

La región de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra se llevará la mayor parte con más de 2,8 millones de litros, al ser la más poblada, en comparación con 1,5 millones de litros para Dakhla-Oued Eddahab y 1,4 millones de litros para Es-Smara.

El aceite, sujeto a estrictos controles sanitarios, deberá ser entregado gradualmente a los depósitos de ONICL en las tres ciudades (El Aioun, Dajla y Smara) en forma de cajas que contienen quince botellas de un litro cada una.