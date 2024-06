La mitad de los hipotecados, "muy afectados" por las subidas de tipos; el 60% de los inquilinos, asfixiados por el alza de precios

La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) no defraudó y recortó los tipos de interés en 0,25 puntos, al 4,25%, tras dos años de subidas, tal y como estaba previsto. Este cambio de rumbo en la política monetaria de la zona euro contribuirá a que las cuotas de las hipotecas variables sigan reduciéndose, como ya lo llevan haciendo unos meses por la tendencia a la baja del euríbor. Sin embargo, el daño que han sufrido los hogares en su presupuesto doméstico por las sucesivas subidas de tipos previas ha sido patente. Según la tercera edición del Observatorio Cofidis de Economía y Sostenibilidad en el Hogar, un 45,5% de los hogares españoles con hipoteca se han visto muy afectados por la última subida de los tipos de interés. En consecuencia, el 80,4% han reducido gastos de otras partidas para poder afrontar el pago de la cuota, 10 puntos porcentuales más que en 2023, y el 14,6% están tirando de ahorros.

El impacto de la subida de los tipos en las hipotecas se ha notado especialmente en los hogares de Extremadura, un 58%, y en los de Murcia, un 56%, que se sitúan 10 puntos por encima de la media nacional, mientras que en el lado contrario, donde se ha notado menos es en el País Vasco (32%) y en Canarias y Galicia (38%). En el caso de los alquileres, la situación de los hogares es aún peor: el incremento de los precios ha repercutido de forma "muy negativa" al 60% de las familias, que han tenido que recortar los gastos en una proporción similar a los hipotecados, cercana al 76%, y un 16% ha tirado de ahorros.

La encuesta revela también que a pesar de una cierta mejora de la situación económica, la capacidad de ahorro de los hogares españoles no aumenta y casi uno de cada cuatro hogares (23%) sigue siendo incapaz de guardar dinero a final de mes. Sin embargo, se ha observado una ligera mejora respecto al 2023 pasando del 26% al 23% de este año. Las comunidades autónomas que tienen más dificultades para ahorrar a final de mes son Murcia (31% de hogares), Extremadura (29%) y Canarias (30%). En cambio, las que tienen una mayor capacidad de ahorro y consiguen ahorrar más del 10% de lo que ingresan son los hogares de País Vasco (55%), Baleares (55%) y Aragón (52%).

Polarización salarial

Respecto a 2023, el Observatorio detecta una polarización salarial de los hogares españoles: la clase media se reduce, mientras que crecen los hogares más pobres y los más ricos. En concreto, aquellos hogares que ingresan menos de 1.000 euros han pasado del 5% al 8%, mientras que los que ingresan 4.000 euros mensualmente se ha incrementado del 9% al 14%. En función de la clase social, el 25,2% de los hogares pertenece a la clase social baja o media baja, un 46% a la clase media y un 28,9% a la clase media alta y alta.

Esto se puede explicar, por un lado, porque los datos de desempleo son favorables, pero los de precariedad en el empleo no lo son tanto; y por las revalorización de los salarios con el IPC. Además, los hogares españoles han perdido poder adquisitivo por el efecto de la inflación. En este sentido, el estudio recoge que en 2023 el 57% de los hogares españoles han gastado más en energía y agua. No obstante, es reseñable que el porcentaje de hogares con ingresos de hasta 1.000 euros que no pueden ahorrar se ha reducido del 63% en 2022 al 49% en 2023, mientras que los hogares de más de 4.000 que no consiguen ahorrar han subido del 6% en 2022 al 10% en 2023.

El Observatorio Cofidis también ha detectado que se mantiene el mismo porcentaje de hogares que prestan ayuda económica a personas ajenas al hogar (21%), tras el descenso de 2023 con respecto a 2022 (ese año fue del 32%). Aproximadamente, uno de cada ocho hogares (el 13%) recibe ayuda económica de personas ajenas al hogar. En dos de cada tres casos (68%) esta ayuda es de padres a hijos y suele tener una periodicidad mensual en el 71% de los casos.

Capacidad para afrontar imprevistos

La buena noticia es que la capacidad para afrontar gastos imprevistos ha mejorado y ahora los hogares que no podrían hacer frente a un imprevisto de 10.000 euros son un 34%, frente al 64% de hace dos años, y los que no podrían encarar un gasto de 5.000 ha bajado al 27%, frente al 41% de entonces. Para las cantidades más altas, las familias recurren a los bancos y las entidades financieras, frente a pedir ayuda a familiares y amigos. Para importes de menos de 10.000, se incrementa el peso de la tarjeta de crédito.

Joachim Rolland, director de Digital Business y Marketing de Cofidis, ha señalado que la demanda de créditos al consumo está subiendo, "pero tenemos que ir con cuidado prestando dinero". "La demanda está, pero nuestra capacidad de poder dar en ciertas situaciones está limitada", ha añadido.

A la hora de planificar su vida, los españoles consideran básico disponer de ahorros suficientes para afrontar posibles imprevistos en un 92% de los casos. Le sigue la posibilidad de acceder a tiempo libre de calidad (91%), la estabilidad laboral, prioritaria en el 84% de los casos y tener una vivienda en propiedad (74,2%).