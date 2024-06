El BCE emprende su primer recorte de tipos de interés en ocho años

El Banco Central Europeo ha cumplido el guion previsto con el recorte de los tipos de interés, el primer movimiento de este tipo en 8 años. De esta forma, el precio del dinero pasará del 4,5% al 4,25%. Se espera que esto se refleje en el Euribor, el índice que supone la referencia de las hipotecas y que no había parado de aumentar en los dos últimos años, con el consiguiente encarecimiento de los créditos para las familias.

Tras el alza inmisericorde de la inflación, la entidad monetaria ha llevado acabo en los últimos años diez subidas consecutivas de tipos de interés que comenzaron en julio de 2022. El Consejo de Gobierno de la entidad monetaria decidió hacer un alto en el camino en octubre de 2023 y decidió mantenerlos en el 4,5%

A pesar de las presiones de los mercados, que pedían a la entidad monetario un recorte a comienzos de la primavera para impulsar el débil crecimiento económico, el Eurobanco ha preferido esperar hasta ahora para no dar pasos en falso. En los últimos meses la inflación ha emprendido un camino descendente y la economía europea se ha enfriado, pero aún quedan muchos interrogantes.

Tras anunciarse la decisión del BCE, se espera que la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, comparezca ante los medios de comunicación para dar más pistas sobre qué sucederá en los meses venideros. Todo indica que Lagarde volverá a mostrarse tan prudente como en los meses anteriores.

Los últimos datos no abonan el terreno para que el BCE se adentre en nuevos recortes de manera consecutiva. La inflación subió ligeramente en la zona euro hasta el 2,6% mientras los salarios también registraron un alza del 4,69% en el primer trimestre y el PIB superó la recesión técnica ya que creció un 0,3% en los primeros tres meses del año. Hasta ahora, Lagarde no ha querido comprometerse a fijar sendas a medio y largo plazo y ha preferido ir anunciando las decisiones de la entidad según la evolución de los últimos datos.

Los analistas consideran que el euríbor se mantendrá estable y no se reducirá de forma significativa hasta que no se produzca un recorte sucesivo de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). Los expertos califican la bajada de hoy de "simbólica", ya que no esperan que dé paso a un ritmo predefinido de recortes adicionales. Más bien, esperan que el BCE acometa movimientos "data-dependientes", en un contexto en el que a la inflación le cuesta seguir bajando hacia el objetivo del 2%.